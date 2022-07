Dia Mundial do Rock: conheça cinco bandas que mantém o estilo vivo

O Brasil - e somente ele - celebra o dia 13 de julho como o Dia Mundial do Rock. A data tem esse reconhecimento em homenagem ao Live Aid, show de rock realizado no mesmo dia, em 1985, para arrecadar fundos a fim de acabar com a fome na Etiópia.

Isso não quer dizer, porém, que a data não mereça atenção: grandes nomes da música nacional foram influenciados pelo estilo e diversas bandas mantém o ritmo vivo entre os fãs do gênero. Rita Lee, Raul Seixas, Legião Urbana, Titãs, CPM 22, Pitty e Fresno estão entre os artistas mais celebrados do rock brasileiro.

Mas nem só de legado vivem os rockeiros. Diversas bandas e artistas solos continuam surgindo e fazendo um som novo, seja no Brasil ou pelo mundo a fora. Conheça quem faz o nome do rock atualmente e celebre essa data que, apesar de ser 100% ideia brasileira, é uma celebração que abraça bandas de todos os lugares.

Leia também: Dia Mundial do Rock: 9 sucessos nacionais das décadas de 80 e 90

Greta Van Fleet

Quem frequenta shows de hard rock, provavelmente já deve ter ouvido falar do trio de irmãos Kiszka. Os vocais uivantes e a bateria sem economia lembra muito o estilo de Led Zeppelin e pegam bem tanto a nova geração, sedenta por nomes com quem possam se identificar, quanto os mais velhos, que sentem nostalgia em um som novo. É bem comum que pais e filhos sigam juntos para os shows da banda de hard rock. Sua música mais famosa é “Highway Tune”.

Machine Gun Kelly

Richard Colson Baker sobe aos palcos como Machine Gun Kelly. Apesar de ter surgido no hip hop e de não pertencer exatamente à nova geração, suas músicas de punk rock se conectam bem com os mais jovens, responsáveis por viralizar “my ex’s best friend”. Além disso, o controverso cantor sempre é notícia sobre as peculiaridades de seu relacionamento com a atriz Megan Fox - eles beberam sangue um do outro no pedido de noivado. O cantor foi um dos headliners da última edição do Lollapalooza Brasil.

Willow

A filha do ator Will Smith surgiu na cena musical com “Whip My Hair”, lá em 2010. Apesar do sucesso comercial, muita gente torceu o nariz para a música. Desde então, Willow cresceu e evoluiu seu som até o trabalho atual, “lately I fell EVERYTHING”, bem recebido pela crítica e por fãs de rock da nova geração. Suas parcerias mais recentes vão desde Avril Lavigne e Machine Gun Kelly até Camila Cabello.

Måneskin

Os italianos são um dos principais nomes que se apresentam no Rock in Rio em setembro deste ano. Seu hit “Beggin’” - que, na verdade, é um cover da música da banda The Four Seasons - levou o à vitória na competição de bandas “Eurovision”, realizada anualmente na Europa. Desde então, eles se tornaram uma das bandas mais ouvidas do planeta: só essa música tem mais de 1 bilhão de execuções no Spotify.

Scalene

A lista não podia fechar sem uma banda brasileira. Talvez a mais famosa entre as bandas de rock nacional recente, a Scalene surgiu no final dos anos 2000 e ganhou fama em todo o país ao participar do extinto talent show “Superstar”, da TV Globo. Eles contam com uma discografia de respeito, que inclui cinco álbuns de estúdio, EPs e ao vivio, além de um Grammy Latino, por “Éter”, o segundo disco da banda.

Leia também: Justiça mantém pagamento de cachê a Ludmilla por show na Virada Cultural em que fez sinal de ‘L’