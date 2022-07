Depois do ‘BBB’, Larissa Tomásia diz se enfrenta a 14ª temporada de ‘A Fazenda’

Depois de encarar a casa de vidro do “Big Brother Brasil 22″ (Globo), Larissa Tomásia pode voltar ao confinamento e participar da próxima edição do reality show “A Fazenda”, que vai ser exibido pela Record TV.

Em entrevista ao IG Gente, a influenciadora digital não esconde a vontade de voltar ao confinamento de um reality show: “Seria a minha chance de mostrar a Larissa que eu mostro aqui fora, de mostrar meu jogo, sem fake news, só verdadeiras”, afirmou a pernambucana.

Vale destacar que, durante sua permanência na casa de vidro, Larissa prometeu muito aos fãs do “BBB 22″, mas não fez muita diferença ao entrar no jogo e se aliar ao grupo de Jade Picon. Como forma de “vingança”, ela acabou sendo eliminada em menos de um mês, ficando apenas duas semanas na casa.

No “BBB 22″, Larissa foi a sexta eliminada. Ela deixou o programa em seu primeiro paredão, que foi disputado contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Ela deixou o reality da Globo com 88,59% dos votos. Arthur Aguiar recebeu 5,9 % dos votos e Lina, 5,51%.

Durante a entrevista, a ex-sister disse que se for escalada para o próximo elenco de “A Fazenda” vai realmente mostrar quem é de verdade e dar o seu melhor para permanecer no reality rural. Além disso, ela não iria criar uma personagem.

Larissa Tomasía entra na casa de vidro do "BBB 22" (Reprodução)

Ao IG Gente, Larissa confessou que foi chamada para a 2ª temporada do reality “Ilha Record”, mas não aceitou por questões contratuais com a Globo: “Não pude aceitar, meu contrato com a emissora vai até o fim de julho e só libera para entrevistas”, revelou a ex-BBB.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

