Depois de novela, ator Dan Stulbach interpreta personagem machista em série

Em 2003, o ator Dan Stulbach ganhou destaque ao interpretar Marcos, um personagem machista que fazia parte da história da novela “Mulheres Apaixonadas” (Globo). Agora, 19 anos depois desta novela, o veterano está interpretando o mesmo perfil na série “Filhas de Eva”, que estreou na Globo e está disponível no Globoplay.

Diferente do Marcos, que era visto em cenas onde agredia a própria mulher, Raquel, vivida por Helena Ranaldi, com uma raquete de tênis, o seu novo personagem não usa da violência física, mas diariamente ele faz diversas agressões verbais e tenta humilhar sua parceira.

Na série “Filhas de Eva”, Kleber vive ao lado de Lívia, interpretada na trama por Giovanna Antonelli, que acaba sendo alvo das agressões e, ao longo da trama, ele vai trilhar um caminho que Marcos jamais ousaria: “De alguma maneira, ele quer mudar, ele entende que está errado. Diferente do Marcos, que não se entendia, muito pelo contrário, ele achava que o mundo estava errado, e não ele”, contou o famoso.

Lívia (Giovanna Antonelli) e Kleber (Dan Stulbach) vivem casal em "Filhas de Eva" (Estevam Avellar/Globo)

Vale destacar que na série da Globo, Kleber e Lívia são ambos psicólogos, mas não contam com a mesma trajetória. Na trama, ela é convidada para dar entrevista em um programa de TV, ele desdenha e consegue fazer com que a esposa desista de participar. Por fim, Kleber acaba ocupando a vaga dela e ainda colhe os louros por conceitos que ela criou a partir de sua prática clínica.

Aos 52 anos, o famoso falou sobre qual a importância de interpretar “homens tóxicos” na dramaturgia brasileira: “Há semelhanças no sentido do egoísmo, da autorreferência constante, da dificuldade de ouvir o outro e só pensar em si, do machismo, de querer se impor, de ter uma estrutura de relacionamento. É uma equação muito triste”, contou ele.

(Giovanna Antonelli), Kleber (Dan Stulbach) e Cléo (Vanessa Giácomo) estão no elenco da série "Filhas de Eva" (Estevam Avellar/Globo)

Para o ator, esse ponto é fundamental para entender esses dois homens: “As pessoas acham que mudar de ideia é um sinal de fraqueza. Essa incapacidade de mudança acho que é uma diferença entre os dois personagens”, lamentou Dan.

Criada e escrita por Adriana Falcão, Jô Abdu, Martha Mendonça e Nelito Fernandes, a série “Filhas de Eva” vai ao ar às terças e quintas-feiras, depois da novela “Pantanal”.

