Cintia Dicker mostra barriguinha após anunciar que espera o primeiro filho com o ex-BBB Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker e o ex-BBB Pedro Scooby estão esperando o primeiro filho juntos. Eles confirmaram a gestação nas redes sociais na terça-feira (12). Horas mais tarde, ela foi vista fazendo compras em shopping em São Paulo e já mostrou a barriguinha.

Cintia estava acompanhada da promoter Lu Rady e da enteada, Liz, de 5 anos, que é filha do surfista com Luana Piovani. Scooby ainda é pai de Dom, de 9, e Bem, 5, também com a atriz.

A foto onde a modelo mostra a barriga pela primeira vez foi postada por Lu Rady em um story do seu Instagram. Na legenda, ela escreveu: “@cintiadicker, nós 4″.

Cintia Dicker mostra barriguinha do primeiro filho com o ex-BBB Pedro Scooby (Reprodução/Instagram)

Em entrevista à revista “Quem”, em junho do ano passado, Scooby já tinha falado sobre os planos do casal em aumentar a família.

“A gente quer [ter filho], mas queremos entender o melhor momento. Estamos namorando, viajando e curtindo. Ela já vive esse lado mãe quando está com as crianças, me ajudando a educar. Provavelmente [o bebê] virá bem antes dos meus 40 anos. Mais próximo do que as pessoas imaginam”, afirmou.

Após o anúncio da gravidez, o casal recebeu os parabéns de muitos fãs e famosos nas redes sociais, incluindo Luana Piovani: “Iupi! A família vai aumentar”, comemorou.

Os colegas de BBB22 também parabenizaram o surfista: “Muito feliz por vocês”, escreveu o ex-BBB Eliezer. “Amo vocês!”, disse Paulo André.

Cintia e Scooby oficializaram a união em 2020 em uma cerimônia nos arredores de Lisboa.

