Cara e Coragem: Saiba por que um baú de brinquedos está na mira de Danilo e Moa

Quem assiste a novela “Cara e Coragem” (Globo) sabe que, mesmo com tantas cenas de ação e piruetas, a história criada para o horário das 19 horas também tem espaço para momentos cômicos e algumas confusões dos personagens, como Moa (Marcelo Serrado), que vai falhar drasticamente.

Em cenas que ainda estão por vir, o dublê será nomeado o “guardião da fórmula secreta”, mas ele não será capaz de prever todos os passos dos vilões do folhetim de Claudia Souto e acaba entregando o documento mais precioso de Clarice (Taís Araujo) de bandeja.

Tudo vai acontecer quando o personagem vivido por Marcelo Serrado decide guardar os documentos em um baú de brinquedos de Chiquinho (Guilherme Tavares). Mas o que ele não imaginou é que o móvel seria retirado de sua casa por Rebeca (Mariana Santos), sua ex-mulher e mãe do menino.

Fórmula secreta de Cara e Coragem é encontrada dentro de baú de brinquedo (Reprodução/Globo)

Sem poder revelar que o baú tem um fundo falso, onde a fórmula secreta de “Cara e Coragem” está, a situação de Moa fica complicada quando o protagonista da novela da Globo pede para que sua ex devolva o baú e ela acaba recusando, já que o filho segue morando nas duas casas e os brinquedos devem transitar com o menino.

Outro problema é que com o baú de brinquedos na casa de Rebeca, a fórmula criada por Jonathan (Guilherme Weber) ficará mais perto das mãos de Danilo (Ricardo Pereira), um dos vilões interessados em encontrar a pasta com a pesquisa.

Em Cara e Coragem, Danilo (Ricardo Pereira) encontra a fórmula secreta (Reprodução/Globo)

Depois de muito pensar, Moa acaba contando para Ítalo (Paulo Lessa) e pede ajuda para invadir o apartamento de Danilo enquanto o vilão está viajando com a esposa. O plano acaba dando errado, já que os donos da CaraeCoragem.com são descobertos pelo porteiro do prédio e são expulsos do lugar.

Ao voltar para casa, o comparsa de Regina (Mel Lisboa) é informado que tentaram roubar o seu apartamento e fica desconfiado quando chega a conclusão de que os “ladrões” só mexeram no quarto de Chiquinho e, desta maneira, descobre que a pasta com os dados da fórmula secreta estão nas coisas do enteado.

