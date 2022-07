Ana Maria Braga aceita desafio de Claudia Raia e quase cai no chão; veja o que rolou

Ana Maria Braga recebeu Claudia Raia nesta quarta-feira (13) no “Mais Você”. Fã de desafios da internet, a atriz convidou a apresentadora a “descer até o chão” com ela, o que quase acabou em acidente.

Tudo começou quando a produção do matinal exibiu algumas imagens da famosa agachando “do nada”, moda nas redes sociais por um tempo. Ao perceber que a loira gostou das cenas, Claudia Raia sugeriu que as duas fizessem o mesmo no palco. “Ana, vamos agachar?”, perguntou.

Ana Maria, que não foge de um desafio, aceitou. “Vamos! Eu topo e não tenho problema com isso”, disse, prontamente.

As duas, então, levantaram da mesa, e Claudia explicou como tinham que fazer. “A gente tem que ir andando tranquilamente, parecendo normal e, de repente, a gente…”.

Na hora de descer, a apresentadora do matinal se desequilibrou e quase foi ao chão, precisando se segurar na colega. As duas caíram na risada, enquanto Louro Mané gritava ao fundo: “Segura”.

Ana Maria culpou a bota de cano longa pelo erro e repetiu o passo, desta vez conseguindo descer até o chão, com a bota levemente abaixada. Claudia e a repórter Ju Massaoka, que participa semanalmente do quadro “Feed da Ana”, ovacionaram a comandante da atração.

Eu amo essas duas! 🧡 #TVeFamosos



Claudia Raia e Ana Maria Braga fazem desafio da internet e falam de amizade no #MaisVocê 👉 https://t.co/fmHiIs1pvb pic.twitter.com/6VKYbRspFZ — gshow (@gshow) July 13, 2022

Assunto sério

Na última terça-feira (12), Ana Maria Braga comentou pela primeira vez o caso envolvendo o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante na madrugada da última segunda (11), no Rio de Janeiro, por abusar sexualmente de uma mulher grávida que passava por uma cesárea.

“Não posso deixar de manifestar minha indignação com a notícia que chocou o País: o caso do anestesista Giovanni Bezerra, que foi preso por estuprar uma parturiente, na sala de parto, durante uma cesariana”, disse logo no início do programa.

A loira continuou: “Tem alguns espécimes humanos que não deram certo. Um animal não faria isso. Casos como esse, flagrado por um celular escondido num armário do centro cirúrgico, fazem a gente agradecer a essa tecnologia que permite que verdades venham a público”.

