Afinal, qual a relação de Will com o mundo invertido?

O final épico da temporada 4 de ‘Stranger Things’, que reuniu o grupo de amigos bem a tempo de encontrar o Mundo Invertido entrando em Hawkins através dos quatro portões de Vecna, deixou uma série de novas perguntas em seu rastro.

Passando pelos acontecimentos com Hopper (David Harbour), até o plano audacioso de Vecna, encontramos Will Byers (Noah Schnapp) ainda como uma caixinha de surpresas.

Para começar, por que será que o Mundo Invertido está preso no tempo no dia em que Will desapareceu? Parece estranho, não é mesmo?

Até a quarta temporada, parecia razoável supor que o Mundo Invertido era simplesmente um tipo de universo paralelo, em uma versão assombrada de Hawkins. Mas a origem de Vecna, nos mostrou que o lugar já estava muito sinistro quando ele chegou, com fogo, lava e rocha, demogorgons e estranhas nuvens de poeira e partículas. Com seus poderes, Vecna moldou o lugar e os monstros que o habitavam.

Will Byers foi levado para o Mundo Invertido no dia 6 de novembro de 1983. Será que a chegada de Will congelou tudo como estava naquele momento por causa de algumas regras de dimensão alternativa? Ou sua chegada foi o catalisador para transformar o Mundo Invertido em uma versão de Hawkins como um mecanismo de sobrevivência?

Enfim, a quinta temporada precisará trazer a noção clara do que é o Mundo Invertido.

Sem dúvida, Will tem uma forte conexão com o Mundo Invertido e poderíamos pensar que isso talvez influencie o seu futuro. Depois de ser parte integrante da trama das duas primeiras temporadas, Will ficou um pouco de lado nas temporadas 3 e 4, sem aquelas frases do tipo “ele está vindo” e “ainda posso senti-lo” e o clássico “ele está aqui”.

Pensando bem, a conexão entre Will e o Mundo Invertido é tão grande que podemos sugerir que ele seja o próximo vilão de Hawkins, ou até mesmo quem esteja por trás de tudo. Afinal, ele é a única pessoa que sobreviveu lá por dias sem nenhum tipo de proteção.