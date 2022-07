Sessão da Tarde: ‘Um Presente para Helen’ dividiu cenário com ‘Homem-Aranha’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta terça-feira (12) o filme “Um Presente para Helen″, lançado em 2004. O longa é estrelado por Kate Hudson (”Como Perder um Homem em 10 Dias”), John Corbett (”Casamento Grego”) e Joan Cusack (”As Vantagens de Ser Invisível”).

O filme conta a história de Helen Harris (Kate Hudson), quando sua irmã Lindsay Davis (Felicity Huffman) morre e os sobrinhos ficam órfãos. No auge da carreira e da juventude, Helen precisa cuidar os três irmãos, apesar de sua outra irmã Jenny Portman (Joan Cusack) ser uma pessoa que nasceu para cuidar de crianças.

Confira três curiosidades sobre “Um Presente para Helen″, segundo o IMDb:

Mesmo cenário

“Um Presente para Helen″ divide uma coincidência curiosa com a versão de 2002 de “Homem-Aranha”: ambos os filmes tiveram cenas gravadas nas mesmas ruas do Queens, condado da cidade de Nova York. O mesmo vale para a comédia romântica “Atraídos pelo Destino” (1994).

Irmãos na vida real

Henry e Sarah, os dois filhos mais novos, são interpretados pelos atores Spencer Breslin e Abigail Breslin, respectivamente. Eles são irmãos na vida real e não foi a única vez em que estiveram no mesmo filme: “Meu Papai é Noel 2″ e “O Diário da Princesa 2: Casamento Real” foram alguns títulos em que trabalharam juntos. Spencer começou sua carreira mais cedo e esteve em mais filmes quando criança. Já Abigail começou mais tarde, mas chegou a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por “Pequena Miss Sunshine” e tem mais filmes recentes que o irmão.

Estrela principal grávida

Na época das gravações, Kate Hudson estava grávida de seu filho Ryder Russell Robinson, nascido em janeiro de 2004. Ele é fruto do relacionamento com a atriz e o músico Chris Robinson. No filme, próximo ao fim, Hudson inconscientemente toca sua barriga enquanto caminha.

