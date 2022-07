Sensitiva prevê gravidez de Viih Tube; afinal, qual o status do relacionamento entre ela e Eliezer?

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezer podem ser papais em breve. É o que aponta a sensitiva Lene, que já previu a morte do apresentador Gugu Liberato e também a do cantor Cristiano Araújo.

“Vi pelos mantras que Viih Tube pode ter uma gravidez inesperada do Eliezer”, escreveu Lene em seu perfil no Instagram.

Há pouco tempo, a influencer suspeitou estar esperando um bebê.

“Comecei a ter uns sintomas muito estranhos essa semana. Meus hormônios tão muito confusos. Depois que eu falei os sintomas que eu tava, só recebi isso no direct. Mas já fiz fiz exame, de palitinho e de sangue, não estou grávida, não”, esclareceu.

Mas afinal, é namoro ou amizade?

Após muitas especulações, Viih Tube falou sobre o seu relacionamento com Eli à TV CARAS. Ela contou que os dois estão em um relacionamento sério, porém leve.

“Eu acho que é praticamente um namoro, né?! Eu e ele, a gente é tão de boa, não tem muita pressão”, disse.

Viih Tube contou que rola muita honestidade entre os dois, mas que um pedido oficial de namoro ainda não rolou.

“A gente conversa muito, a gente é muito aberto um com o outro. E ele sabe que se ficar com alguém vai me magoar, e eu sei que ele vai magoar. A gente é muito sincero um com o outro. E ele é muito honesto comigo, muito aberto”, disse. “Não teve o pedido de namoro, mas a gente tem consciência de que o que a gente tem é um relacionamento. A gente se gosta, isso é muito claro. A gente está naquela fase de se conhecer, sem pressão. Tô nem aí, se eu gosto, gosto mesmo, não tenho vergonha nenhuma de demonstrar sentimento”, completou.

LEIA TAMBÉM: