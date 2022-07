Sabrina Sato quis dividir ex-namorado com Juliette: ‘pegue o João’

Após o sucesso de sua participação no “Big Brother Brasil”, era de se esperar que Juliette tivesse muitos pretendentes aqui fora. Durante sua participação no “Papo de Segunda”, na última segunda-feira (11), a cantora contou um caso curioso: a apresentadora Sabrina Sato indicou um de seus ex-namorados para ela.

“João, por exemplo, as ex dele me ‘shipparam’ com ele. A Sabrina [Sato] disse ‘pegue o João’. Sabrina disse: ‘fique com João’. Não sei quem disse: ‘mande mensagem para o João’ assim que eu sai do programa [BBB 21]. Eu até brinquei com ele: ‘ô, tá todo mundo mandando a gente paquerar’ e acabou que a gente virou amigo, mas fiquei tão sem graça que nem consegui falar com João. Depois a gente quebrou o gelo”, revelou durante a entrevista.

Na conversa com Fábio Porchat, Chico Bosco, Emicida e o próprio João Vicente, Juliette ainda desabafou que muitos homens já perderam o interesse nela após perceberem que eles não poderiam usar o relacionamento como uma espécie de vitrine.

“Na fama, tem outro porém, que é juntar as famas e é um âmbito muito delicado. É muito deprimente ficar pensando se a pessoa vai me quer por interesse em mim ou no que posso proporcionar numa carreira”, explicou.

Carreira musical

Recentemente, Juliette lançou a música “Xodó”. Essa já é a terceira faixa solo que ela divulga desde o lançamento de seu EP de estreia, em setembro do ano passado. Desde então, entregou também aos fãs as músicas “Cansar de Dançar” e “Solar”.

Sobre “Solar”, Juliette adaptou uma carta escrita para a irmã, em uma composição sobre tempo e amor. Eninha faleceu aos 17 anos de idade, em 2007, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

“Desejo trazer a mensagem de ressignificar os processos da vida. Enfrentar todas as advertidades com felicidade e luz. Tudo passa. Por mais difícil, um dia a gente vê o sol nascendo e renova as esperanças. Todos os dias temos que acordar com esses sentimentos, mais um dia, mais uma luta, mais uma vitória”, explicou a artista, em comunicado de lançamento do novo single.

