Príncipe Harry vence processo de difamação contra tabloide britânico

O príncipe Harry ganhou um processo por difamação movido contra o jornal britânico Mail On Sunday. A decisão do tribunal foi dada na última sexta-feira, 8, quando o juiz a cargo decidiu que reportagens publicadas pelo meio de comunicação sobre o príncipe eram difamatórias.

A decisão acontece em primeira instância e o juiz do Supremo Tribunal, Matthew Nicklin, ainda não considerou questões como se a história era precisa ou de interesse público, defesas que o jornal provavelmente poderá oferecer na próxima fase do processo.

Entenda a briga

O príncipe Harry moveu uma ação contra o jornal a partir de uma cobertura da briga na justiça entre o príncipe e o Ministério do Interior britânico que atualmente está em fase de julgamento. Nesta ação, Harry solicita que o Reino Unido promova proteção a ele e à sua família, quando viagem ao país, já que sua equipe de segurança particular não pode trabalhar no Reino Unido.

Em 20 de fevereiro, o The Mail on Sunday informou que o príncipe Harry buscou uma “ordem de confidencialidade de longo alcance” para manter os detalhes de sua ação contra o governo em segredo e longe da imprensa. Apesar das declarações públicas de seus especialistas de que o príncipe sempre esteve disposto a pagar por proteção policial, essa oferta não foi feita em sua tentativa inicial de derrubar a decisão do governo, disse o jornal.

Dessa forma, o jornal britânico, ao cobrir as audiências sobre o tema, teria difamado o príncipe em suas reportagens.

“Esta é a primeira fase de uma ação por difamação”, escreveu o juiz em sua decisão. “O próximo passo será o réu apresentar uma defesa da ação. Será uma questão para determinar mais tarde no processo se a reivindicação é bem-sucedida ou falha e, em caso afirmativo, em que base”, finalizou o magistrado Matthew Nicklin.

Este não é o primeiro processo dos Sussex contra o Mail On Sunday

Em dezembro do ano passado, Meghan Markle ganhou na justiça um processo contra o jornal britânico com relação à publicação de uma carta privada que ela tinha enviado a seu pai, Thomas Markle. Em 2019, o jornal publicou trechos da carta que Meghan escreveu, logo após o seu casamento com o príncipe Harry, em maio de 2018.

Foi uma longa batalha judicial, que durou três anos, e que obrigou o jornal a fazer um pedido de desculpas público à Meghan. Sendo assim, no ano passado, o jornal britânico publicou uma mea culpa de página inteira após a justiça britânica ter decidido em prol de Meghan, no caso que a duquesa acusava o tabloide de ter violado sua privacidade.