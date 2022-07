Pantanal: Tapera de Juma não está esquecida e vira moradia de outra personagem

Depois de Muda (Bella Campos) e Jove (Jesuíta Barbosa), a tapera de Juma, personagem de Alanis Guillen no remake da Globo, vai receber mais uma moradora do bioma. Em breve, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai morar no local, após ser expulsa de sua própria casa.

A mudança de vida acontecerá quando a mãe de Guta (Julia Dalavia) se separa de Tenório (Murilo Benício), que descobre os meses de traição da esposa e resolve colocá-la no olho da rua. Sem outro lugar para se alojar, a personagem de Isabel Teixeira acaba indo parar em uma chalana, onde vive por um bom tempo.

Mas, Alcides (Juliano Cazarré) descobre o esconderijo e acaba levando a amada para para a casa de José Leôncio (Marcos Palmeira), onde Bruaca será prontamente acolhida, e depois ele consegue convencê-la a morar a tapera onde Juma viveu até conhecer Jove.

Pantanal: Maria Bruaca será expulsa da fazenda de Tenório (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Filhas de Eva: Vanessa Giácomo diz que sua personagem vive em busca de migalhas

No entanto, tudo será um plano do peão, que ainda quer matar o grileiro do remake da novela “Pantanal” e para isso ele usa Maria Bruaca como isca. A princípio, ele acha que o pai de Guta vai até o local para matar os dois, mas não será desta vez que o encontro deles será visto pela audiência, já que isso só vai acontecer na reta final da novela da Globo, quando Alcides e Tenório ficam frente a frente na beira do rio.

Casamento à vista

Após Tibério (Guito) pedir Muda (Bella Campos) em casamento, os noivos apareceram vestidos com os looks da cerimônia que vai acontecer no remake da novela “Pantanal”.

Nas redes sociais, o ator e cantor publicou um vídeo vestido um pouco mais elegante do que os fãs da novela da Globo estão acostumados, mas não dispensou o chapéu. Além dele, Juliano Cazarré e Lucas Leto, que estão no elenco, também apareceram vestidos com roupas de festa.

Tibério: "Rute, ocê quer casar mais eu? Cê pode dizer que sim, que não, mas por favor, diga alguma coisa que o meu coração véio já não tá aguentando de agonia."



AI, TIBS! ASSIM EU NÃO AGUENTO 🥺💘 #Pantanal pic.twitter.com/AnnR0HJIX7 — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 7, 2022

LEIA TAMBÉM: Cara e Coragem: Depois da fuga, Jonathan se apaixona e fórmula corre risco