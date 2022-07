Onde Kate Middleton e William vão passar as férias com os filhos

O verão no hemisfério norte já chegou há algumas semanas, mas sabemos que os membros da realeza têm, durante essa época do ano, dois meses de férias. De acordo com o jornal britânico The Sun, Kate Middleton e o príncipe William farão uma viagem de férias com os filhos George, Charlotte e Louis.

“As três crianças são incrivelmente esportivas e, claro, seus pais também. O foco será muito em atividades ao ar livre, com natação, pesca, caminhada, equitação e vela”, disse a especialista em realeza Ingrid Seward ao The Sun.

Ingrid aposta que o casal provavelmente retornará à ilha particular de Mustique, dizendo: “É um feriado prolongado, então suspeito que Carole e Michael Middleton, como avós, provavelmente terão as crianças para si por um pouco do verão”, disse ela.

“Eles [Kate e William] costumam subir a Balmoral para passar algum tempo com a Rainha e o resto da família e, este ano, acho que também vão para o estrangeiro por pouco tempo, provavelmente para Mustique, porque William e Kate vão querer uma mudança de cenário”, finaliza Ingrid.

Vale lembrar que o príncipe William e Kate Middleton não vão à ilha Mustique desde 2019, devido às restrições com relação à pandemia da Covid-19. O lugar paradisíaco é uma pequena ilha privada na nação de São Vicente e Granadinas, que faz parte das Granadinas, uma cadeia de ilhas nas Índias Ocidentais.

“William e Kate não estiveram muito no exterior com as crianças nos últimos anos, além de uma viagem à Jordânia no outono, então acho que eles estarão ansiosos para voltar a Mustique este ano”, explica Ingrid.

“Eles têm toda a infraestrutura de que precisam lá, têm uma zona de exclusão aérea e todos os tipos de coisas para que possam realmente ter alguma privacidade. Os Middletons são muito prestativos com tudo isso e Carole organiza as viagens para Mustique. A família costumava ir a Barbados no verão quando Kate era jovem e a família do marido de Pippa, os Matthews, também possui um resort exclusivo em St Barts. Embora seja um pouco quente e úmido no Caribe nessa época do ano, há muitos lugares que você pode ir que são relativamente privados”, finaliza a especialista.