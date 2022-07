Morte de Zé Leôncio está perto e será anunciada por um personagem de Pantanal

A morte de José Leôncio (Marcos Palmeira) acontece apenas no último capítulo do remake de “Pantanal”. Mas, o fazendeiro começará a entender que seu dia está chegando antes mesmo do fim da trama de Bruno Luperi.

Em cenas que ainda serão exibidas no folhetim, o Velho do Rio (Osmar Prado) vai prever a morte do filho ao fazer algumas visitas ao herdeiro, que constata que “está chegando a hora” do reencontro esperado desde que o velho Joventino (Irandhir Santos) sumiu.

José Leôncio (Marcos Palmeira) pressente a morte do Velho do Rio (Osmar Prado) em “Pantanal” (Reprodução)

Seguindo aquilo que foi exibido em 1990, quando a primeira versão da novela foi ao ar, o protetor do bioma vai escondido na fazenda e escuta uma conversa entre Filó (Dira Paes) e Muda (Bella Campos), onde a mãe de Tadeu (José Loreto) questiona os reais motivos para o Velho do Rio nunca aparecer para o filho.

Ao ouvir o relato, o personagem de Osmar Prado deixa escapar que o encontro está próximo, mas de forma definitiva: “Tá chegando a hora... Você nem imaginam, mas que tá, isso tá...”, dispara o Velho do Rio, na cena da novela da Globo.

O ser místico da novela das nove ainda ressalta que Filó foi uma grande companheira para José Leôncio e se fosse outra mulher, ele [Velho do R io] não teria ficado longe todos esses anos: “Me dá muita saudade de vir aqui... Muita saudade disso tudo”, afirma o personagem.

Pantanal: José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes) falam sobre ida ao médico (Reprodução/Globo)

Para quem não sabe, José Leôncio começa a sentir uma certa fadiga e deixa de cumprir algumas funções. Durante uma ida ao médico, ele descobre que precisa passar por uma cirurgia cardíaca e fica em choque.

Na cena que está por vir em “Pantanal”, Filó pede ao amado que procure um médico, mas ele não escuta e só decide procurar ajuda quando a situação fica mais grave. Após alguns exames, o fazendeiro descobre o problema de saúde e que precisa se submeter a uma cirurgia cardíaca.

Em Pantanal, José Leôncio (Marcos Palmeira) morre após se casar com Filó (Dira Paes)

Mesmo imaginando o pior, José Leôncio pedirá que o médico mantenha a informação em segredo. Ao retornar ao Pantanal, ele avisa que está tudo bem, deixando a esposa despreocupada.

Por fim, a mentira do rei do gado acaba provocando sua morte. No último capítulo do remake da Globo, José Leôncio sofre um mal súbito na sala de casa, logo após se casar com Filó.

