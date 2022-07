Lumena diz que faturou R$ 100 mil em dez dias em site de conteúdo adulto: ‘Já já trago novidades’

A ex-BBB Lumena Aleluia é a nova estrela da plataforma de conteúdo adulto Privacy. A psicóloga e DJ, de 31 anos, contou em entrevista ao jornal “Extra” que, em dez dias, já faturou R$ 100 mil.

“Já entendi que tudo que eu fizer vai dar o que falar, seja bom ou ruim. Estou animada para continuar produzindo novos conteúdos para a plataforma, já já trago mais novidades!”, disse ela.

O perfil da ex-sister foi lançado no último dia 1º, mas já se tornou um dos mais acessados na plataforma. Muitos fãs gostaram de ver a sister, já outros passaram a atacar nas redes sociais por conta da nova empreitada na carreira.

Lumena destacou que as novidades que planeja estão relacionadas a colaborações com outros famosos que fazem sucesso na plataforma, como o cantor Dynho Alves e sua ex, MC Mirella. Também figura na lista da ex-BBB para futuras parcerias Larrisa Botino.

Para ter acesso aos conteúdos, os assinantes tem que desembolsar um valor de R$ 79,90 por mês, correspondente à taxa de assinatura do seu perfil.

Críticas

Recentemente, Lumena usou sua conta no Twitter para rebater uma crítica da jornalista Sonia Abrahão, que a chamou de “Psicóloga doida” por atuar no mercado de conteúdo erótico.

“‘Psi doida’ por vender conteúdo adulto? Não te chamo de jornalista doida porque você deixou de fazer jus a função quando virou referência mundial do que não fazer, ao interferir de forma negativa em um caso absurdo. Quanta hipocrisia. Vem no meu consultório para te lembrar dos seus B.Os.”, respondeu a ex-BBB.

“Psi doida” por vender conteúdo adulto? Não te chamo de jornalista doida pq vc deixou de fazer jus a função quando virou referência mundial do q não fazer, ao interferir de forma negativa em um caso absurdo. Quanta hipocrisia. Vem no meu consultório para te lembrar dos seus B.Os. https://t.co/CqhS9Vw7ci — Lumena (@LumenaAleluia) July 8, 2022

