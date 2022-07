Filhas de Eva: Vanessa Giácomo diz que sua personagem vive em busca de migalhas

Vanessa Giácomo foi confirmada em “Travessia”, novela que vai substituir o remake de “Pantanal”, e também estará na série “Filhas de Eva”, que estreia, nesta terça-feira (12), no horário do reality show “No Limite”.

Na trama, seu papel vive no fundo do poço, mas também precisa manter uma mentira inventada pelo irmão. Segundo a atriz, um dos problemas de Cléo, sua personagem, tem um problema central: “Ela mesma tem uma autoestima no pé e isso se deve, também, à estrutura familiar que resultou nessa mulher que se contenta com migalhas. Sim, com migalhas de carinho, de atenção e de afeto de maneira geral”, disse a famosa.

Na nova temporada de “Filhas de Eva”, Cléo e o irmão Júlio Cesar (Erom Cordeiro) fazem de tudo para fugir da realidade e, é claro, escondem tudo de Zezé, mãe dos dois, que é interpretada por Analu Prestes.

Cléo (Vanessa Giacomo) e Julio Cesar (Erom Cordeiro) são filhos dem Zezé (Analu Prestes) na série "Filhas de Eva" (Paulo Belote/Globo)

Com os aluguéis atrasados e sem dinheiro, a personagem de Vanessa sofre ameaças de despejo, mas vê na morte da vizinha a oportunidade de quitar sua dívida. Na série da Globo, ela entra na casa da falecida e acaba encontrando o bolo da festa de Stella (Renata Sorrah) e Ademar (Cacá Amaral) a ser finalizado, além de uma nota de cobrança. Acreditando que vai receber o dinheiro, além de honrar o compromisso da vizinha, Cléo decide se aventurar como confeiteira.

LEIA TAMBÉM: Cara e Coragem: Depois da fuga, Jonathan se apaixona e fórmula corre risco

Além dos trambiques para conseguir dinheiro, Cléo ainda precisa sustentar uma mentira inventada pelo irmão, que está preso, mas acabou inventando que está fazendo trabalho voluntário em países africanos para poupar a mãe do problema.

“É uma relação não muito saudável, baseada em mentiras convenientes para uma convivência razoável. Ela ama demais aquela mãe e, por ela, cria um cenário irreal para evitar decepções e mágoas”, revelou a atriz.

(Giovanna Antonelli), Kleber (Dan Stulbach) e Cléo (Vanessa Giácomo) fazem parte do elenco de "Filhas de Eva" (Estevam Avellar/Globo)

Em “Filha de Eva”, Vanessa Giácomo também irá contracenar com Giovanna Antonelli (Lívia), que também faz parte do elenco de “Travessia” e Dan Stubalch (Kleber).

Criada e escrita por Adriana Falcão, Jô Abdu, Martha Mendonça e Nelito Fernandes, a série “Filhas de Eva” vai ao ar às terças e quintas-feiras, depois do remake de “Pantanal”.

LEIA TAMBÉM: Sessão da Tarde: ‘Um Presente para Helen’ dividiu cenário com ‘Homem-Aranha’