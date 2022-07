Emmy 2022 anuncia séries e programas indicados; confira lista

A Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas anunciou anunciou, nesta terça-feira (12), os principais indicados ao Emmy 2022. A relação de séries de TV e programas foi apresentada pelos atores Melissa Fumero (“Brooklyn Nine-Nine”) e JB Smoove (“Curb Your Enthusiasm”) e pelo presidente da organização Frank Scherma.

O anúncio foi feito ao vivo, através do canal do YouTube da Academia. Várias séries favoritas do público apareceram entre os finalistas, como “Round 6″, “Euphoria”, “Stranger Things” e “Inventando Anna”.

Contudo, por conta do período de elegibilidade (que corresponde a 01/06/2021 a 31/05/2022), alguns títulos populares não apareceram na lista, como “Westworld” e “The Boys”. Eles estarão elegíveis apenas na próxima edição.

A surpresa vem na categoria de Melhor Série Limitada ou Filme para TV. Após o ator Oscar Isaac ser indicado por sua performance em “Scenes from a Marriage”, a série passou longe da lista de finalistas em sua categoria principal.

O mesmo aconteceu com sua colega de elenco, a atriz Jessica Chastain. Protagonista da série, ela tinha sido elogiada por críticos como uma de suas melhores atuações, mas não foi lembrada para Melhor Atriz em Série Limitada. Chastain foi a vencedora do Oscar de Melhor Atriz este ano, por “Os Olhos de Tammy Faye”.

Algumas categorias serão anunciadas nos próximos dias, como atuações coadjuvantes, direção e roteiro.

O prêmio é um dos mais aguardados pela indústria televisiva, bem como pelo público aficionado por séries de TV. A entrega das estatuetas acontece no tradicional Microsoft Theater, em Los Angeles.

A cerimônia de premiação da 74ª edição do Emmy 2022 será realizada no dia 12 de setembro.

Confira a lista de indicados ao Emmy 2022:

Melhor série de drama

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Round 6

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman, por “Ozark”

Brian Cox, por “Succession”

Lee Jung-jae, por “Round 6″

Bob Odenkirk, por “Better Call Saul”

Adam Scott, por “Severance”

Jeremy Strong, por Succession”

Melhor atriz em série de drama

Jodi Comer, por “Killing Eve”

Laura Linney, por “Ozark”

Melanie Lynskey, por “Yellowjackets”

Sandra Oh, por “Killing Eve”

Reese Witherspoon, por “The Morning Show”

Zendaya, por “Euphoria”

Melhor série de comédia

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

Melhor ator em série de comédia

Donald Glover, por “Atlanta”

Bill Hader, por “Barry”

Nicholas Hoult, por “The Great”

Steve Martin, por “Only Murders in the Building”

Martin Short, por “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis, por “Ted Lasso”

Melhor atriz em série de comédia

Rachel Brosnahan, por “Maravilhosa Sra. Maisel”

Quinta Brunson, por “Abbott Elementary”

Kaley Cuoco, por “A Comissária de Bordo”

Elle Fanning, por “A Grande”

Issa Rae, por “Insecure”

Jean Smart, por “Hacks”

Melhor série limitada, antologia ou filme para TV

Dopesick

The Dropout

Inventando Anna

Pam & Tommy

The White Lotus

Melhor ator de série limitada, antologia ou filme para TV

Colin Firth, por “A Escada”

Andrew Garfield, por “Em Nome do Céu”

Oscar Isaac, por “Scenes from a Marriage”

Michael Keaton, por “Dopesick”

Himesh Patel, por “Station Eleven”

Sebastian Stan, por “Pam & Tommy”

Melhor atriz de série limitada, antologia ou filme para TV

Toni Collette, por “A Escada”

Julia Garner, por “Inventando Anna”

Lily James, por “Pam & Tommy”

Sarah Paulson, por “American Crime Story: Impeachment”

Margaret Qualley, por “Maid”

Amanda Seyfried, por “The Dropout”

Melhor reality show de competição

The Amazing Race

Lizzo’s Watch Out For the Big Girls

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Melhor talk show de variedades