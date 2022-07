De volta ao Brasil, Jojo Todynho fala sobre a prisão do médico anestesista

Não é apenas sobre viagens, moda e programas de TV que Jojo Todynho fala em suas redes sociais. Recentemente, a famosa usou o stories do Instagram para falar sobre o caso do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por abusar sexualmente de uma mulher grávida que passava por uma cesárea.

Quem assistiu aos vídeos de Jojo percebeu como a cantora estava nervosa: “Eu passei o dia gravando e não sabia. Gente, que absurdo. Eu acho que o pior disso é as pessoas criando fake e seguindo um demônio. Eu estou indignada”, disse ela.

Jojo Todynho no "Jojo Nove e Meia", do Multishow (Divulgação/Globo)

Após uma sequência de vídeos sobre as gravações do “Jojo Nove e Meia”, talk show apresentado pela contratada do Multishow, Jojo apareceu na cozinha de sua casa e voltou a falar sobre o caso: “Eu estou revoltada e indignada com essa história. Tem que botar ele na cela daqueles bandidos bravos, que ele vai ver só”, disse a ex-participante da última temporada da “Dança dos Famosos”.

Ainda nos stories, Jojo Todynho, que acaba de voltar de uma pequena temporada em Paris, perguntou qual é a opinião de Lucas Souza, mas ele respondeu apenas que não poderia falar: “É proibido, amor”, disse o marido da contratada do “Mais Você”, de Ana Maria Braga.

Médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante por estuprar paciente durante cesárea, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Por fim, depois deste momento de desabafo, Jojo Todynho e Lucas Souza voltaram para o quarto e não tocou mais no assunto.

A prisão do anestesista

A polícia prendeu o anestesista em flagrante, após ter acesso às imagens. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.

Já a direção do hospital onde ele trabalhava informou que abriu uma sindicância interna e notificou o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro), que informou que abriu um processo para apurar a conduta do profissional e classificou o vídeo do abuso como “absurdo”. Confira tudo sobre o caso!

