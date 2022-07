Confira a lista dos famosos convidados para o primeiro ‘Pipoca da Ivete’

Seguindo os moldes de outros programas do fim de semana, o “Pipoca da Ivete” vai ser um local de encontro de muitos artistas. Logo no primeiro programa da temporada, a cantora estará ao lado de Cauã Reymond e Tadeu Schmidt, que entram nas brincadeiras da nova atração da Globo.

No fim de semana de estreia, eles estão no quadro “Batalha de Família”. Na atração, as celebridades precisam unir a família em desafios premiados.

Pipoca da Ivete: Cauã Reymond e Ivete Sangalo tiram selfie durante o programa de estreia na Globo (Fábio Rocha/Globo)

“Foi demais participar do programa. Eu fico muito agradecido de ter sido chamado. Nós brincamos, nos divertimos, foi uma farra muito legal. Um programa delicioso! Se foi bom para quem participa, imagina para quem vai assistir”, revelou Tadeu, que segue como apresentador do “BBB”.

Além deles, as duplas Regina Casé e Jonathan Azevedo e Diogo Nogueira e Paolla Oliveira participam do “Jogo do Sofá”, quadro que sempre contará com quadro celebridades diferentes.

Ivete Sangalo e Tadeu Schmidt nos bastidores do "Pipoca da Ivete" (Fábio Rocha/Globo)

“Eu adorei participar do ‘Pipoca da Ivete’. O programa é uma delícia e a Veveta também é uma delícia. Ela ficou me agradecendo por eu ter vindo, eu falei: ‘Ivete, se você me chamar para tomar injeção na testa, eu venho’. Eu amo essa mulher, e não é de hoje (risos)”, contou Regina, que é uma das protagonistas da novela “Todas as Flores”, do Globoplay.

Jonathan Azevedo, Regina Casé, Ivete Sangalo, Diogo Nogueira e Paolla Oliveira participam do "Pipoca da Ivete" (Fábio Rocha/Globo)

e aprontam todas ao lado de Veveta em seu novo programa que estreia no próximo dia 24, na TV Globo.

Fora do game, Diogo Nogueira também faz parte da atração musical do primeiro “Pipoca” . No palco, ele e Veveta cantam algumas músicas, como o samba “Tá escrito”.

Diogo Nogueira e Ivete Sangalo cantam samba na estreia do "Pipoca da Ivete" (Fabio Rocha/Fábio Rocha/Globo)

Além dos shows e brincadeiras, Ivete garante que seu novo projeto terá humor e bate-papo: “Eu quero entregar diversão pura. Vou cantar, atuar, brincar. Estou chegando com a minha energia, e também vou aprender muito. No meu olhar, coisas muito incríveis vão acontecer nessa caminhada”, revelou a famosa.

Apresentado por Ivete Sangalo, o “Pipoca da Ivete” tem previsão de estreia para o domingo (24), logo após o filme exibido na “Temperatura Máxima”.

