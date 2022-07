Casamento e personagem jurado de morte marcam a nova fase do remake de Pantanal

Os próximos capítulos de “Pantanal” serão repletos de emoção, já que dois casais da novela da Globo vão subir ao altar e um dos protagonistas da trama receberá uma ameaça de morte.

Durante o episódio de número 100, que vai ao ar na próxima semana, Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) iniciam os preparativos do casamento e Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) também seguem para o altar.

Mas, antes da celebração oficial, o padre , interpretado por Cacá Amaral, chega à fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) para conhecer os noivos, e descobre que Juma não é batizada. O problema será pequeno, já que ele ficará muito tocado com o amor que enxerga nos quatro noivos.

No remake da novela Pantanal, Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa) se casam ao lado de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito) (João Miguel Júnior/Globo)

Já na festa de casamento, o casal protagonista de “Pantanal” terá que enfrentar o primeiro momento de tensão juntos. Entre os convidados estará Alcides (Juliano Cazarré), que brigou com o filho de Madeleine (Karine Teles) logo no início da segunda fase da novela, e ele será o motivo do caos.

Embriagado, o peão de Tenório (Murilo Benício) vai partir para cima de Juma, querendo dançar com a esposa de Jove. Ao ver a cena, o filho de José Leôncio perde a paciência e acaba brigando com o jagunço, que levará o conflito para outro patamar e ameaçará a vida de Jove.

A situação deixará Mariana (Selma Egrei), avó do protagonista do remake, em pânico, sabendo que o neto corre perigo. Mas, Jove estará disposto a resolver a situação no diálogo, tendo uma conversa franca com Alcides e se desculpando por sua atitude impulsiva.

Pantanal: Alcides (Juliano Cazarré) ameaça Jove (Jesuíta Barbosa) durante a festa de casamento (João Miguel Júnior/Globo)

Desta forma, os dois acabam as suas diferenças e o peão ainda conseguirá um emprego na fazenda de José Leôncio, se livrando das maldades de Tenório.

Desenvolvido por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado no roteiro original escrito por Benedito Ruy Barbosa. A trama será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

