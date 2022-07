Autora de ‘Bridgerton’ anuncia lançamento de novo livro. Saiba tudo!

Julia Quinn, anunciou recentemente que está se unindo a Shonda Rhimes para escrever um novo romance, pré-sequência da série literária Bridgerton, sobre a rainha Charlotte. A escritora, cuja série de livros Bridgerton inspirou o drama de época de sucesso da Netflix, escreveu no Instagram que o novo romance será “baseado no próximo spin-off de Queen Charlotte Bridgerton” e deve ser lançado logo.

No ano passado, a Netflix confirmou que a rainha Charlotte, interpretada por Golda Rosheuvel, será a estrela de uma nova série spin-off, que contará partes da história da primeira monarca negra no Reino Unido nos anos de sua juventude.

Na pré-sequência, a atriz India Amarteifio deve estrelar como uma versão mais jovem da rainha Charlotte, e certamente trará também Lady Danbury, o rei George III e Violet Bridgerton enquanto jovens.

A série spin-off seguirá a rainha Charlotte quando ela se casa com o rei George, com sua história de amor provocando uma grande mudança na sociedade.

A história real por trás da trama

Charlotte era a filha mais nova do duque Carlos Luís Frederico de Mecklemburgo, do norte da Alemanha. Ela mudou-se para a Inglaterra em 1761, aos 17 anos para se casar com o rei George, que é interpretado por James Fleet em ‘Bridgerton’. A rainha aprendeu inglês rapidamente quando chegou ao país, apesar de não falar a língua quando chegou.

Em sua vida, ela se mostrou uma talentosa decoradora de interiores, além de ter sido a fundadora de vários orfanatos. Apesar das advertências do marido, ela também se interessou pela governança e se manteve a par das questões políticas da época.

Shonda Rhimes, produtora de ‘Bridgerton’, em entrevista ao Deadline, disse que “A rainha Charlotte tem sido uma personagem tão emocionante para escrever e agora ter a oportunidade de trabalhar com Julia para adaptar esta história em um livro é uma oportunidade tão emocionante. Mal posso esperar para que os fãs deste universo leiam a história de um personagem que ressoou tão profundamente com nosso público”.

A chefe global da Netflix, Bela Bajaria, disse: “Muitos espectadores nunca conheceram a história da Rainha Charlotte antes de ‘Bridgerton’ trazê-la ao mundo, e estou emocionada que esta nova série irá expandir ainda mais sua história e o mundo de ‘Bridgerton’. Shonda e sua equipe estão construindo cuidadosamente o universo ‘Bridgerton’ para que possam continuar entregando para os fãs com a mesma qualidade e estilo que amam. E, ao planejar e preparar todas as próximas temporadas agora, também esperamos manter um ritmo que manterá até os espectadores mais insaciáveis totalmente satisfeitos”.