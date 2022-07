Ator que interpretou Professor em ‘La Casa de Papel’ elogia versão coreana da série

O selo de aprovação foi concedido: Álvaro Morte, o Professor de “La Casa de Papel”, elogiou a versão coreana da famosa série de TV espanhola.

Em recente entrevista ao portal India Today, ele fez questão de frisar o quanto confia no trabalho da nova equipe. “Eu não assisti [a série] ainda. Acabei de ver o trailer e eu acho que é muito boa. Quero dizer, os coreanos sabem como fazer isso. O povo indiano também sabe fazer ficção e ação. E tenho certeza que vai ficar muito bom”, torceu.

Morte ainda compartilhou um desejo: discutir as nuances de interpretação com a nova versão do Professor, que é interpretado pelo ator Yoo Ji-tae, conhecido também por seu papel em “Oldboy”.

“Eu não conheço o elenco. Espero um dia poder conhecê-los e discutir: ‘Ei, como você se aproximou? O Professor, como você construiu ele? Você sabe porque eu fiz assim. Eu gostaria de saber, como você fez o personagem?’”, disse.

“La Casa de Papel: Coreia” estreou no fim do mês passado e está entre as 10 séries mais assistidas da Netflix em todo o mundo há cerca de três semanas.

Assista ao trailer:

Lançamentos da Netflix em julho

O destaque do mês vai para segunda parte da quarta temporada de “Stranger Things”. A conclusão traz a resolução para a batalha contra Vecna, o vilão da vez no Mundo Invertido, em “apenas” dois episódios - veja os detalhes aqui.

Tem também a estreia da série de TV “Resident Evil”, com a promessa de se manter fiel ao videogame, diferentemente do que aconteceu na franquia do cinema. Ambientada em 2036, a primeira temporada terá oito episódio - saiba mais.

Outra novidade é a segunda temporada de “Rebelde”. Os episódios já estavam gravados, por isso a plataforma levou apenas seis meses para disponibilizar a nova leva. A história segue com a adição do cantor Saak ao elenco - entenda.

Do projeto Mais Brasil na Tela, tem a estreia da terceira temporada de “Sintonia”. O trio formado por Rita, Nando e Doni chega com planos ainda mais ambiciosos para conquistar seus sonhos - confira as primeira imagens.

Leia também: “Oscar” da TV: Emmy 2022 anuncia séries e programas indicados; confira lista