As mensagens ocultas na foto de Meghan Markle grávida

Para quem não lembra, o anúncio de que Meghan Markle estava grávida do segundo filho, que posteriormente soubemos que era uma menina, aconteceu no Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro de 2020. Foi a fotografia que encheu as primeiras páginas em todo o mundo: Meghan Markle está deitada com a cabeça no colo do marido enquanto o príncipe Harry, descalço, a faz carinho em sua cabeça.

Na época, o fotógrafo oficial dos dois e amigo de longa data de Meghan, Misan Harriman, postou uma foto em preto e branco de Meghan, Harry e o barrigão. Mas, a imagem exibe toda uma simbologia sobre os Sussex que eles quiseram passar e eternizar por meio de uma imagem.

Acredita-se que o fotógrafo Misan Harriman, que ficou famoso por seus retratos de manifestantes nos protestos que ficaram conhecidos como Black Lives Matter, fez a foto no jardim da casa dos Sussex, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Árvore da vida

Um dos elementos marcantes da imagem é que Harry e Meghan estão sentados à sombra de uma árvore grande e frondosa. O fotógrafo Misan Harriman falou, em uma entrevista anterior, que a ‘árvore da vida’ e o ‘jardim representando a fertilidade, a vida e o avanço’ estavam presentes na imagem.

Harry lembrou sua mãe

Em um dos braços, o príncipe Harry optou por usar uma pulseira que tem um valor sentimental para ele. Embora ele sempre seja visto com diferentes braceletes, há um especial que Harry raramente tira, um bracelete que tem a ver com sua mãe, a princesa Diana.

De acordo com o Business Insider, o príncipe Harry foi visto pela primeira vez usando a peça em 2001. Mais recentemente, as fotografias indicam que o duque também a vestiu no anúncio do noivado e no dia do casamento. É relatado pela agência, embora não confirmado, que ele provavelmente conseguiu o bracelete durante uma viagem à África, imediatamente após a morte de sua mãe, a princesa Diana.

A segunda gravidez foi anunciada no Dia dos Namorados

Até aí, nada de incomum. Mas sabemos que a segunda gravidez de Lady Di também foi anunciada em um dia dos namorados: a princesa de Gales anunciou sua própria gravidez de seu segundo filho em 13 de fevereiro de 1984, com jornais noticiando-a como notícia de primeira página no dia seguinte, no Dia dos Namorados.

Na época, a capa do Daily Mail compartilhou uma fotografia da princesa Diana radiante quando ela chegou a um balé em Oslo antes de afirmar: ‘Este é o sorriso brilhante que diz tudo’.