Anestesista, Thelma Assis diz que médico preso por abusar de grávidas em cesáreas foi ‘imprudente’

A ex-BBB Thelma Assis, que é médica especialista em anestesia, comentou no programa “Encontro”, na manhã desta terça-feira (12), sobre a conduta do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante por abusar sexualmente de uma mulher grávida que passava por uma cesárea. Segundo ela, o profissional não teve apenas uma postura criminosa, mas também imprudente, já que não seguiu o procedimento correto e colocou a vida da gestante em risco.

“Não é convencional sedar gestantes. Além de mantê-la acordada para ver todo o momento sublime do parto, de tornar a chega do bebê especial, também tem um motivo técnico. Então, ele cometeu uma imprudência. Além de um crime, ele também cometeu uma imprudência e é por isso que eu espero que o CRM [Conselho Regional de Medicina], mais do que nunca, seja rápido em puni-lo também. Ele expôs essa paciente ao risco se ele a sedou sem indicação”, declarou ela.

A médica continuou explicando como é o procedimento padrão durante as cesáreas: “Eu queria pontuar que, tecnicamente, a anestesia para gestante é um bloqueio espinhal, a ‘raquianestesia’, o bloqueio peridural. São anestesias que vão impedir que ela se movimente e sinta dor do abdômen para baixo.”

“O que a gestante faz no pós-parto imediato? Ela já amamenta o bebê. Esse sedativo pode interferir também nessa amamentação. Então tudo está errado nessa história. Além desse crime horrendo, a gente tem sim uma imprudência”, ressaltou ela, que continuou: “Esse criminoso não é medico. Ser médico é você ser empático, se colocar no lugar do outro, é ter sensibilidade, solidariedade”, afirmou.

A direção do Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, na Baixada Fluminense, onde houve o estupro, informou que abriu uma sindicância interna e notificou o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro). O órgão, por sua vez, informou que abriu um processo para apurar a conduta do anestesista e classificou o vídeo do abuso como “absurdo”.

A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde também repudiaram a conduta do médico.

“Informamos que será aberta uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas, além de notificação ao Cremerj. A equipe do Hospital da Mulher está prestando todo apoio à vítima e à sua família (...) Esse comportamento, além de merecer nosso repúdio, constitui-se em crime, que deve ser punido de acordo com a legislação em vigor”, destacaram, em nota conjunta.

Estupro e prisão

Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira (11), depois que funcionárias do hospital em que ele trabalhava entregaram para a Polícia Civil um vídeo, no qual ele aparecia abrindo as calças e colocando o pênis na boca de uma gestante, no momento em que ela passava por uma cesárea.

Após ter acesso às imagens, a delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, fez a prisão em flagrante. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.

As enfermeiras disseram que desconfiavam da postura do anestesista, pois ele costumava dar mais sedativos do que o normal para as gestantes que atendia. Assim, conseguiram gravar o momento que ele abusou de uma grávida.

Uma técnica de enfermagem revelou à polícia que notou que uma gestante estava totalmente sedada e questionou o médico. A resposta veio de forma ríspida: “Por quê? Você também quer?”, disse o anestesista.

As colegas de trabalho também classificaram a postura dele como sendo “um profissional de atitudes estranhas” e que “arrumava seu espaço de trabalho de forma a criar barreiras que impediam a visão de todos os profissionais presentes”.

Uma segunda testemunha confirmou que Giovanni tinha práticas pouco comuns e que aplicava medicação superior à usada pelos demais anestesistas. A enfermeira disse que a equipe desconfia que ele tenha abusado da segunda paciente daquele dia.

