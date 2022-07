Ana Maria Braga comenta caso envolvendo anestesista: ‘Alguns espécimes humanos não deram certo’

A apresentadora Ana Maria Braga não deixou de comentar na manhã desta terça-feira (12) o caso envolvendo o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante na madrugada da última segunda-feira (11), no Rio de Janeiro, por abusar sexualmente de uma mulher grávida que passava por uma cesárea.

A comandante do “Mais Você” mostrou revolta e indignação, dizendo que “alguns espécimes humanos que não deram certo” e que “um animal não faria isso”.

“Não posso deixar de manifestar minha indignação com a notícia que chocou o País: o caso do anestesista Giovanni Bezerra, que foi preso por estuprar uma parturiente, na sala de parto, durante uma cesariana”, disse Ana Maria logo no início do programa.

A apresentadora confessou que, ao ouvir sobre o crime pela primeira vez, não havia entendido direito como tal barbaridade havia acontecido. “Quando ouvi essa notícia ontem, não tinha entendido direito, tamanho era o absurdo. Não cabe na imaginação. Um estupro dentro do centro cirúrgico durante o parto”, disse.

“Tem alguns espécimes humanos que não deram certo. Um animal não faria isso. Casos como esse, flagrado por um celular escondido num armário do centro cirúrgico, fazem a gente agradecer a essa tecnologia que permite que verdades venham a público”, continuou Ana Maria.

A loira se recusou ainda a chamar o criminoso de médico. “Esse anestesista, que se diz médico, não pode carregar esse honroso título, porque médico é aquele que cuida. A gente fica olhando isso e pensando quantos absurdos já foram cometidos contra o ser humano e a gente nunca soube.”

O caso

Um vídeo revelou o anestesista abusando sexualmente de uma paciente, dopada, enquanto ela passava por uma cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, na Baixada Fluminense.

Médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso por estuprar grávida durante cesárea (Reprodução/TV Globo)

A investigação começou depois que funcionárias do hospital desconfiaram do comportamento do anestesista e da quantidade de sedativo que ele costumava aplicar durante os partos.

Elas conseguiram, então, gravar o vídeo em que o rapaz aparece tirando o pênis para fora da calça e colocando na boca da paciente.

O vídeo foi repassado à polícia, e o anestesista foi preso em flagrante. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de oito a 15 anos de prisão.

