Xuxa diz não para TV aberta e revela que fará um projeto com uma grande amiga

Xuxa Meneghel segue com trabalhos no streaming e diz não para emissoras abertas (Reprodução/@xuxameneghel)

Mesmo fazendo algumas participações especiais em programas da TV aberta, como o “Mais Você”, Xuxa Meneghel descartou, por enquanto, o retorno para as emissoras.

A revelação da famosa foi feita durante a sua participação na Bienal do Livro de São Paulo, no domingo (10). Na ocasião, ela respondeu um fã que, depois de mais de quatro décadas no ar, a apresentadora respondeu que está feliz com seu novo momento profissional.

“Eu acho que está bem legal assim. Pela primeira vez estou podendo fazer um monte de coisa em um monte de lugares sem precisar de permissão”, disse Xuxa Meneghel, que teve contrato exclusivo com a Globo e a Record TV e não tinha tanta liberdade de assinar outros contratos.

Xuxa ainda contou aos fãs que vai gravar um novo projeto com Angélica, outra apresentadora infantil que deixou sua carreira na TV aberta e assinou com o streaming: “Vou gravar com a Angélica. Irei para o Acre, onde ficarei por 10 dias e depois continuarei as gravações em São Paulo. Seríamos eu, Angélica e Eliana, mas infelizmente a Eliana não pode. Seremos eu e Angélica em ‘Tarã’, que significa terra”, contou a loira.

As amigas viajam dia 16 para gravar a série produzida pelo Disney Plus, que vai trazer assuntos como natureza e veganismo. Na trama, Xuxa será uma mãe da adolescente, que vai protagonizar “Tarã”.

Segundo o Jornal O Globo, a rainha dos baixinhos interpreta a mãe de uma menina de 14 anos, que descende do povo originário da Amazônia. Ela ainda será uma farmacêutica na indústria de remédios fitoterápicos.

“Depois disso eu ainda tenho um filme para fazer com a Thalita Rebouças. Depois ainda tem o Xuxa Experience aqui em São Paulo em novembro, o navio. Se entrasse um contrato de TV aberta, eu não poderia fazer nada disso. A minha ideia é fazer cada vez mais. Tem o documentário do Globoplay que vai sair, tem o filme ‘Rainha’ que também vai ser no streaming. São muitas coisas para sair”, finalizou a mãe de Sasha.

Na Bienal do Livro de São Paulo, Xuxa também lançou o seu livro infantil “Mimi – A Vaquinha que Não Queria Virar Comida”.

