Você notou que a filha de Chris Hemsworth apareceu em ‘Thor: Amor e Trovão’? Te mostramos!

Chris Hemsworth já está nos cinemas no papel do Deus asgardiano Thor. O novo filme, que estreou no último dia 7, traz ainda Jane Foster (Natalie Portman), que surge como a Poderosa Thor. Tessa Thompson também reprisa seu papel como Valquíria, agora governante do povo e da Nova Asgard em ‘Thor: Amor e Trovão’.

ATENÇÃO: A partir deste ponto o texto apresenta spoilers.

Dirigido por Taika Waititi, ‘Thor: Amor e Trovão’ marca o quarto filme de Hemsworth na Marvel e desta vez, mais alguns Hemsworth vieram com ele. India, filha do ator na vida real, interpreta a filha de Gorr no filme, que mais tarde revelou ser um personagem chamado “Amor”. O título “Amor e Trovão” faz referência a adoção da menina por Thor, depois que Gorr morre e a traz de volta à vida.

Os dois filhos gêmeos de Hemsworth, Tristan e Sasha, também aparecem no filme, com um deles interpretando o jovem Thor em uma cena de flashback. Elsa Pataky, esposa de Hemsworth, também pode ser vista como a mulher loba.

A Marvel também confirmou que os filhos de Natalie Portman, os filhos Christian Bale e uma das filhas de Taika Waititi também aparecem no filme. “É incrível”, disse Waititi em entrevista ao Marvel.com. “Eu realmente amo a ideia de que meus filhos podem olhar para trás neste momento e dizer, oh uau, nós estávamos lá. Há um registro disso”.

O diretor Taika Waititi disse ainda que, inicialmente, não planejava escalar tantos filhos de suas estrelas, mas foi algo que foi acontecendo. Para as cenas em que o vilão Gorr convoca monstros das sombras, Waititi pediu a seus filhos e aos filhos de seus colaboradores que ajudassem a desenhar como os monstros poderiam ser, imagens que a equipe de Desenvolvimento Visual trouxe à vida.

Christian Bale elogiou Cris Hemsworth em referência ao quão bom pai ele se mostrou com a filha no set. “Ela estava tão magnífica com ele”, disse Bale.

“Mas também foi tão fofo ver seu relacionamento, e ela ter que ficar tipo, ‘Quem é esse cara careca estranho que está todo coberto de cicatrizes e chorando por mim?’ Eu vi que bom pai ele é, gentilmente persuadindo-a a passar por isso, tipo, ‘Não, apenas fique aí. Eu sei que ele é um pouco nojento, mas fique aí’”, finalizou o ator.