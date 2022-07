VÍDEO: Em Portugal, Daniela Mercury apoia coro de ‘Fora Bolsonaro’ e segura toalha com rosto de Lula

A cantora Daniela Mercury apoiou o coro de “Fora Bolsonaro” feito pelo público durante um show na cidade do Porto, em Portugal, no domingo (10). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a artista ganhou uma toalha com a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência, e se empolgou, sendo ovacionada pelos presentes (veja abaixo).

“A gente quer a democracia de volta no Brasil, a gente quer diversidade. Tem que mudar esse governo. Esse governo nunca mais”, disse a artista, que continuou a exibir a toalha.

A baiana fez seis shows em Portugal nos últimos dois meses. Em 23 de novembro, a artista deve retornar ao país para um show no Coliseu de Lisboa.

Processo

Daniela entrou com um processo contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho de Jair Bolsonaro. O motivo foi o compartilhamento de um vídeo editado no qual a cantora supostamente falava que Jesus Cristo era “gay, muito gay, muito bicha, muito viado, sim”.

As imagens, na verdade, foram feitas durante Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em 2018, quando ela se referia ao cantor Renato Russo.

Manifestações políticas em shows

No último dia 3, o cantor Nando Reis se apresentou no festival Turá, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e chamou a atenção ao gritar “Fora Bolsonaro” e fazer o gesto “L de Lula” com as mãos.

Ao cantar a música “N”, o cantor pediu o fim da gestão do governo de Jair Bolsonaro (PL). “Espero que o tempo passe e que essa merda de governo acabe”, disse ele, ovacionado pelo público.

O Nando Reis dando um show com o L de Lula pic.twitter.com/fBobcPGnu3 — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) July 4, 2022

A cantora Juliette, que foi uma das principais atrações do Festival São João da Bahia, realizado no Parque de Exposições de Salvador, também reagiu enquanto o público fez coro em apoio ao ex-presidente Lula durante sua apresentação. A campeã do BBB21 agitou a multidão e disse: “É sobre isso”.

Juliette lotou o parque de exposições de Salvador e curtiu os gritos dos fãs, que pediam Lula! @juliette pic.twitter.com/5Pi4lYkR7N — Kadu Brandão (@Kadu_Brandao) July 1, 2022

Já a cantora Elba Ramalho disse que durante um show, no fim do mês passado, que a apresentação “não era comício” ao ouvir o público gritar “Fora Bolsonaro”. Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o momento em que ela interrompeu as falas da plateia (veja abaixo).

“Não, não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é um show de São João, não é um comício”, disse a cantora. Mesmo assim, o público seguiu com as falas, desta vez apoiando o ex-presidente: “Olê, olê, olá, Lula, Lula!”.

Elba Ramalho, bolsominion caçadora de comunistas, ficou irritadinha com o público gritando "fora Bolsonaro" e levou um "olê, olê, ola Lula" pic.twitter.com/SQdQkEUiRa — Ronny Teles 📢 (@RonnyCombate) June 27, 2022

