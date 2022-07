‘The Boys’ terá crossover com série derivada de Marco Pigossi, ‘Varsity’

Marco Pigossi em bastidores da gravação do spin off de 'The Boys' (Foto: Reprodução/Instagram/@marcopigossi)

Após o sucesso da terceira temporada de “The Boys”, os fãs podem esperar muitas novidades da série. Recentemente, o criador da série Eric Kripke anunciou que a produção fará um crossover com sua série derivada, “The Boys Presents: Varsity”.

“Definitivamente haverá um crossover, e nós estamos fazendo o melhor para criar um universo em que algumas tramas da terceira temporada desemboquem em ‘Varsity’”, contou Kripke, em entrevista ao portal Deadline.

Segundo ele, os acontecimentos de uma afetarão a narrativa da outra. “Há uma campanha presidencial no fundo dessa temporada, e algumas coisas na escola em reação aos eventos de ‘The Boys’. E há também algumas novas tramas da derivada que teremos que retomar na quarta temporada da série”, explica.

Ou seja, será necessário ficar de olho na nova produção do Amazon Prime Video - tal qual acontece entre os filmes e séries da Marvel Studios.

“The Boys Presents: Varsity” seguirá um grupo de jovens super-heróis, que competem por trabalhos nas melhores cidades. Segundo os criadores, a série tem uma pegada colegial, mas que lembra também a saga “Jogos Vorazes”.

No elenco desta série derivada o ator brasileiro Marco Pigossi (”Cidade Invisível”), que interpreta um personagem chamado Dr. Edison Cardosa. Também estão no elenco Patrick Schwarzenegger (”A Lista Terminal”), Sean Patrick Thomas (”A Tragédia de Macbeth”), London Thor (”You”) e Chance Perdomo (”O Mundo Sombrio de Sabrina”).

Estreias do Amazon Prime Video em julho

O destaque do mês vai para dois filmes de sucessos da última temporada de premiações do cinema: “Casa Gucci” e “Spencer”. O primeiro remonta o assassinato de Maurizio Gucci e apresenta um dos clãs mais poderosos do mundo da moda italiana. Apesar disso, a família não ficou feliz com a representação cinematográfica - entenda.

Já o segundo apresenta um fim de semana fictício na vida da princesa Diana, pouco antes de se decidir pelo divórcio. O filme foi protagonizado por Kristen Stweart, que foi aclamada por críticos por sua performance - saiba mais.

Leia também: The Boys: ‘Hora de seguir em frente’, diz criador da série sobre Rainha Maeve