Sessão da Tarde: Personagem de ‘Procurando Nemo’ teve sexo trocado

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta segunda-feira (11) o filme “Procurando Nemo″, lançado em 2003. A animação conta com as vozes originais de Albert Brooks (”Drive”), Ellen DeGeneres (”Ellen: The Ellen DeGeneres Show”) e Alexander Gould (”Weeds”).

O filme conta a história da jornada de um peixe-palhaço chamado Marlin, um pai preocupado que está em busca de seu filho Nemo, que foi capturado por um mergulhador e acaba no aquário de um dentista. Para isso, ele conta com a ajuda de Dory ao cruzar o oceano.

Confira três curiosidades sobre “Procurando Nemo″, segundo o IMDb:

Sexo trocado

Originalmente, Dory seria um peixe macho. A ideia era que o ator Jim Carrey, conhecido por filmes de comédia como “Todo Poderoso” e “O Máskara”, desse voz ao personagem. Contudo, o diretor Andrew Stanton viu a apresentadora Ellen DeGeneres na televisão e percebeu que era exatamente esse tipo de voz que ele estava procurando.

Buscas por adoção de peixes do filme

Por conta do lançamento do filme, as crianças ficaram tão encantadas com a diversidade de peixes que a demanda por espécies que aparecem na animação cresceram muito nos pet shops dos Estados Unidos. Contudo, sem saber como cuidar deles direito, muitos foram abandonados nos mares da Califórnia, ou pior, jogados pelo ralo - isso quando não morriam.

Uma empresa ficou tão preocupada com a situação que passou a divulgar um aviso explicando como funcionava o sistema de tratamento de esgoto e que, na vida real, os animaizinhos seriam triturados em um ralo antes de chegar ao oceano.

Ligação com ‘Frozen’

Sabe aquela trend que diz que todos os filmes da Pixar estão ligados entre si? Não é sobre ela, mas “Procurando Nemo” tem uma leve ligação com “Frozen”: o casal Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez foi responsável pela adaptação da animação para o teatro, com “Finding Nemo: The Musical”, no Animal Kingdom da Disney. Esse foi o primeiro projeto dos compositores para a empresa. Anos depois, a Disney contratou-os para a produção de “Frozen”.

