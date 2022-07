Saiba o que levou Datena a ser internado às pressas

O apresentador José Luiz Datena foi internado neste fim de semana no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O motivo? Ele foi diagnosticado com covid-19 e precisou ficar em observação.

No último domingo (10), Datena foi às redes sociais para falar sobre seu quadro de saúde. “Internado ontem, diagnosticado hoje com covid-19 no Sírio Libanês. Melhor hospital do Brasil, melhores médicos; entre eles meus irmãos Kalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de saúde”.

Em seguida, o apresentador aproveitou para conscientizar os internautas sobre a importância da vacinação. “Mas quero aqui dar meu depoimento pessoal: mesmo com as quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina. Gostaria também de agradecer a todos enfermeiros e enfermeiras pelo carinho e atenção”, escreveu nos stories de sua conta no Instagram.

Datena e Globo

Datena revelou no mês passado que já chegou a assinar contrato com a TV Globo. As negociações contaram com a indicação da apresentadora Ana Maria Braga.

Após ter deixado a Record para iniciar o “Mais Você”, Ana Maria tentou levar Datena com ela para a nova emissora. A loira ancorava até então o “Note e Anote”, enquanto o jornalista estava à frente do “Cidade Alerta”.

“Eu nunca mais vi a Ana Maria. A última vez que eu tive notícias dela, ela tinha me indicado para a TV Globo a 200 anos atrás. Eu cheguei a assinar um contrato. Aliás, eu assinei contrato com todo mundo, mas não deu certo. Acabei não indo”, disse Datena a Cátia Fonseca. “Mas nunca mais vi a Ana Maria, que era uma amiga tão maravilhosa, tão bacana. Uma mulher maravilhosa, assim com você.”

NA conversa com Cátia, Datena lembrou de quando participou do programa de Ana Maria, ainda na Record.

“Eu tive que passar embaixo daquela mesa. Eu tive que fazer um regime só pra passar embaixo daquela mesa. Na primeira vez eu entalei. Falei ‘eu preciso fazer um regime. A Ana Maria me pede pra passar embaixo da mesa toda hora lá’”, cotou.

