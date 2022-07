Saiba de quem é a culpa por Alfredo tomar os remédios errados em Cara e Coragem

Cara e Coragem: Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) vai parar no hospital e Pat (Paolla Oliveira) fica aflita (Divulgação/Globo)

Nos próximos capítulos de “Cara e Coragem”, Pat (Paolla Oliveira) vai descobrir que seu marido não está seguindo o seu tratamento médico como deveria e o motivo deixará a dublê da novela das sete em choque.

Em cenas que ainda estão por vir, a personagem chegará a conclusão de que Alfredo (Carmo Dalla Vecchia) está tomando remédios sem prescrição médica e ficará revoltada e decide procurá-lo para uma conversa séria. Mas, a protagonista de “Cara e Coragem” acaba encontrando o ilustrador desmaiado e acaba ficando ainda mais nervosa.

Rapidamente, Pat leva o esposo para o hospital e será por lá que ela descobre que Alfredo está tomando os remédios sem prescrição: “A culpa é minha. Eu tirei o remédio dele. Briguei. Eu sou culpada por ele estar assim”, afirma a dublê.

Marcelo Serrado, Paola Oliveira e Carmo Dalla Vecchia vivem triângulo amoroso em Cara e Coragem (Divulgação/Globo)

No capítulo, o médico dará notícias nada animadoras à esposa de Alfredo, avisando que o ilustrador deve realizar uma tomografia, mas o plano de saúde não vai liberar o exame. Além disso, Alfredo terá que passar por uma cirurgia, que representará um outro problema para a jovem.

LEIA TAMBÉM: Café da manhã de milhões: Xuxa vai ao programa de Ana Maria Braga e ‘quebra’ a internet

Será nesse momento, que ela receberá uma ajuda de Andrea: “Eu sei que não temos intimidade. Mas estou vendo que você tá muito abalada, se culpando, e também com dificuldade de arcar com o tratamento. E eu quero te oferecer ajuda”, dirá a atriz, que ouve um não de Pat: “Eu não quero o seu dinheiro”.

Cara e Coragem: Ao ver o marido desmaiado, Pat (Paolla Oliveira) vai se culpar (Divulgação/Globo)

Entretanto, a mulher continuará insistindo. “Não é isso… Eu faço parte de um grupo de mulheres que se apoiam mutuamente. Para tudo o que for preciso”, dirá a ruiva, que mostrará uma foto do misterioso grupo do qual Clarice (Taís Araujo) fazia parte, a famosa seita das laranjas, que ainda é um mistério para muitos.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” vai ao ar de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas e reprisada de segunda-feira a sexta após o programa “Conversa com Bial” e aos sábados após o filme exibido no “Supercine”.

LEIA TAMBÉM: Pantanal: Mariana faz piada com alguns hábitos de Juma na tapera