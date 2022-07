Patrícia Poeta aponta ‘polarização’ como causa da morte de petista e gera repercussão na web

Patrícia Poeta causou polêmica ao comentar morte de petista baleado por bolsonarista durante festa de aniversário, no PR (Reprodução/TV Globo/Redes sociais)

Uma declaração de Patrícia Poeta no programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (11), gerou repercussão negativa nas redes sociais. A apresentadora comentava sobre a morte do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, que morreu após ser baleado por um bolsonarista na própria festa de aniversário, e culpou a “polarização” pelo crime.

Tudo começou quando Patrícia fez uma entrevista com a viúva de Arruda, que deu à luz o filho do casal há 40 dias. Assim, a apresentadora disse:

“A ficha tá começando a cair, que susto, que tragédia (...) a gente vê essa polarização que assusta, as pessoas terminam relacionamento, amizades, relacionamentos de família inclusive. E agora a vida em jogo por causa de uma opinião política”, disse ela. “Democracia é saber ouvir o outro”, declarou.

Foi quando Manoel Soares entrou na conversa e destacou que a ação do policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, que atirou na vítima, foi criminosa: “Não foi um incidente, foi um crime e precisa ser investigado”, disse.

Logo depois o assunto começou a repercutir nas redes sociais e muitas pessoas não gostaram da colocação da jornalista. “Agora no Encontro Patrícia Poeta relativizou o assassinato de Marcelo Arruda, fala sobre polarização como causa, e no último segundo Manoel salva a matéria já melada pelo discurso passa pano e afirma ‘não foi um incidente, foi um crime e precisa ser investigado’”, afirmou um internauta.

“Patrícia Poeta, nós não terminamos relacionamentos por causa de política. Quando nós afastamos de apoiadores de Bolsonaro, nós afastamos da barbárie, do preconceito, da maldade, do fascismo, da covardia. Isto não é política e nunca foi”, afirmou outro.

“Patrícia Poeta acaba de meter um ‘polarização’. Isso depois de entrevistar a viúva do Marcelo Arruda. A turma da Globo perdeu a vergonha na cara”, destacou outro internauta.

Os telespectadores também disseram que Patrícia passou informações incorretas durante o programa: “Patrícia Poeta, o Marcelo não estava armado e reagiu. Sua arma estava no carro e ele só pegou depois de ser ameaçado por um bolsonarista. E se ele não tivesse feito isso, teria sido uma chacina”, afirmou outro.

Os internautas também disseram que se incomodam com as interrupções feitas pela apresentadora durante o “Encontro”. “A dificuldade da Patrícia Poeta em ficar calada enquanto outra pessoa fala é uma das coisas que mais me irritam”, criticou mais um.

Veja a repercussão sobre as falas de Patrícia na web:

Patrícia Poeta, o Marcelo NÃO ESTAVA ARMADO e reagiu. Sua arma estava no carro e ele só pegou depois de ser ameaçado por um bolsonarista. E se ele não tivesse feito isso, teria sido uma chacina. #Encontro — Liih Guimarães 🐙🚩✊🇧🇷 #Lula13 (@GuimaraesLiih) July 11, 2022

Agora a pouco no encontro Patrícia Poeta relativizou o assassinato de Marcelo Arruda, fala sobre POLARIZAÇÃO como causa, e no último segundo Manoel salva a matéria já melada pelo discurso passa pano e afirma " não foi um incidente, foi um Crime e precisa ser investigado"... — Se minha BARBA falasse 🙈🙉🙊! (@FalasseSe) July 11, 2022

Patrícia Poeta acaba de meter um "Polarização". Isso depois de entrevistar a viúva do Marcelo Arruda.



A turma da Globo perdeu a vergonha na cara. — CORINTHIANS ANTIFACISTA (@antifacoringao) July 11, 2022

#Encontro

Patricia Poeta, nós não terminamos relacionamentos por causa de política

Quando nós afastamos de apoiadores de Bolsonaro, nós afastamos da barbárie, do preconceito, da maldade, do fascismo, da covardia.

Isto não é política e nunca foi. — @ DEUS QUE ME DÊ FORÇA.COM (@LayaLayabeatriz) July 11, 2022

Patrícia Poeta, n existe polarização, n existe opinião política. Isso foi um crime de ódio,um ASSASSINATO.

Polarização existia entre PT e PSDB. Hj, vivemos um fascismo/nazismo. Onde o ódio e a violência são incitados diariamente. — Liih Guimarães 🐙🚩✊🇧🇷 #Lula13 (@GuimaraesLiih) July 11, 2022

Alguém pede pra Patrícia Poeta deixar o Manoel Soares falar?!! Não era para os dois apresentarem? #OEncontro — Carla M (@Ca_mara17) July 11, 2022

