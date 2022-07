Pantanal: Mariana faz piada com alguns hábitos de Juma na tapera

Pantanal: Mariana faz piada com a alimentação de Juma na tapera (Reprodução/Globo)

Os dramas de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) não acabam. Nos próximos capítulos do remake de “Pantanal”, a noiva do protagonista vai virar motivo de piada para Mariana (Selma Egrei), após a ex-milionária descobrir um erro.

Na cena, Jove, que estará de volta à fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), será questionado sobre os hábitos da amada e, também, sobre quais alimentos ele consome quando decide passar um tempo na tapera de Juma. Ao ouvir o questionamento, o pai do jovem acaba debochando e afirma que ele come “peixe e porco do mato”.

Mas, Jove não ficará quieto e defenderá sua noiva: “E guavira, bocaiúva, buriti, ingá, cumbaru… Fora isso farinha, arroz, feijão, essas coisas que o Eugênio (Almir Sater) traz. Agora que a Juma pegou a grana dos bois, começamos a ter mais”.

Pantanal: Jove (Jesuíta Barbosa) fica bravo ao voltar para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) (Reprodução/Globo)

Mas não será apenas a alimentação feita na tapera que será motivo de piada para os familiares do personagem de Jesuíta Barbosa em Pantanal.

Irma (Camila Morgado) tentará acalmar as coisas e decide mudar de assunto e pergunta se Juma gostou dos cremes. Mas, o filho de Madeleine (Karine Teles) responde sua tia com uma pergunta cheia de deboche: “Você já viu onça passar hidratante?”.

Em seguida, ele explica que Juma não se deu muito bem com os cremes, principalmente com o protetor solar: “Vai dizer isso para ela. Foi uma luta convencer ela a usar o protetor solar. Sabe o que ela fez? Lambeu, não gostou do sabor, e deixou de lado”.

Pantanal: Irma (Camila Morgado) questiona Jove (Jesuíta Barbosa) se Juma (Alanis Guillen) está usando os cremes (Reprodução/Globo)

Na cena de “Pantanal”, todos estão na mesa e ficam chocados com a ingestão do produto e temerá pela vida de Juma e do bebê, afinal, todos já sabem que ela está esperando a primeira neta de José Leôncio.

Mas, Mariana não se contém com as piadas e pega pesado: “Eu vou perguntar para a fabricante se tem previsão deles lançarem algum protetor solar sabor capivara”, dirá a avó de Jove, em tom crítico. Jove não reagirá bem ao comentário, mas preferirá ficar em silêncio com os ataques que todos os personagens estão fazendo contra sua amada na fazenda de seu pai.

