Ludmilla bate recorde de público em turnê do ‘Numanice’ com show em Salvador

Ludmilla tem motivos de sobra para celebrar o último fim de semana: após se apresentar em duas importantes capitais nordestinas, Salvador e Teresina, ela recebeu a notícia de que o show na capital baiana quebrou o recorde de sua atual turnê, com público estimado em 30 mil pessoas.

“Quando eu decidi levar o ‘Numanice’ pra Salvador, eu sabia que algo muito especial me aguardava, só não sabia o que. Hoje tive a resposta! Foram 30 mil pessoas cantando cada palavra, sofrendo com cada letra e se emocionando junto comigo”, comemorou ela, em postagem em sua conta oficial no Twitter.

Esse final de semana o culto foi em Salvador 😂 #numanice pic.twitter.com/CPIhSuet7D — LUDMILLA (@Ludmilla) July 11, 2022

“Eu vi a carinha de cada um lá de cima do palco e senti todo o amor que vocês me mandaram. Salvador, à espera e a luta não foram em vão. Eu estou de alma lavada e muito grata. Obrigada, Bahia! Vocês são foda”, agradeceu.

Vale lembrar que “Numanice” é um projeto completamente diferente do restante da carreira de Ludmilla. Nele, a cantora cede seus vocais para músicas de pagode, um gênero que conquistou seus fãs, que a acompanham pelo funk e pop.

A apresentação em Salvador contou com participações de nomes importantes, como a cantora Liniker, a dançarina Lore Improta, os cantores Filipe Escandurras e Bruno Magnata, a banda La Fúria, sua avó, dona Vilma Salles e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves.

Atual turnê

Ludmilla está fazendo uma série de shows baseada em seu projeto de pagode, “Numanice”. Paralelamente, a cantora também está trabalhando na divulgação de outro projeto, chamado “Back To Be”, em que revive seus tempos de MC Beyoncé.

A primeira parte do “Numanice” foi lançada em janeiro de 2021, com 14 faixas. O sucesso foi tanto que Ludmilla investiu em mais 10 faixas, em janeiro deste ano.

Uma das faixas mais conhecidas desse lado pagodeira de Ludmilla é “Maldivas”, uma canção escrita pela cantora especialmente para Brunna Gonçalves, sua esposa, durante a lua de mel do casal no país asiático. Brunna participou da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”, onde viu seu nome catapultado pelo reality show.

