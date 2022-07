Luana Piovani revela assédio na Globo e cita nomes: ‘Tiozinho ousado’

A atriz Luana Piovani revelou uma situação de assédio que viveu na TV Globo durante o remake de “Anjo Mau”, em 1997. Segundo ela, o diretor Carlos Manga pediu para que ela sentasse em sua perna.

“Vivi um abuso aos 20 anos, mas na época era normal e só me dei conta mais tarde. Eu e algumas pessoas, entre elas Luiza Brunet, que seria minha mãe no folhetim, estávamos na sala do diretor Carlos Manga. De longe, ele bateu na perna e disse: ‘senta aqui’”, relatou Luana à revista “Veja”.

Luana continuou: “Pensei: ‘tiozinho ousado’. Sentei no braço da poltrona. Depois, fui tirada da novela sob o pretexto de que desagregava. Hoje vejo que aquele episódio pode ter pesado [para eu não conseguir o papel]”.

Luana Piovani e ‘BBB 22′

Luana Piovani disse ainda à publicação que não sentiu medo ao “peitar” Boninho durante o “BBB 22″ Pedro Scooby, pai de seus três filhos, participou do reality show. Ela, por sua vez, não autorizou o uso das imagens das crianças no programa.

“Poder tenho eu, que não preciso nem dele nem da Globo. Já precisei, não mais. Quanto à postura do Boninho, só falo do que sei. Ele é um fazedor de dinheiro, responsável pelo maior faturamento da casa. Suponho que seja tratado como rei na Globo. Quanto à qualidade, não conheço seu trabalho. Nunca assistir a um ‘BBB’, só vi trechos. Talvez aquilo seja bom para o diretor: ficar só botando armadilhas para as pessoas caírem. Deve se divertir com isso”, disse.

Novo visual

Luana Piovani compartilhou seu novo visual com os seguidores na última segunda-feira (4). Nos stories de sua conta no Instagram, ela apareceu com os fios mais curtos e iluminados.

“Cabelinho novo! Cabelo mais curto, médio, com essa franjinha aqui pra fazer esse pega rapaz deu uma boa de uma clareada. Não tá bom? Eu adorei! Agora o cabelo não vai ser mais de leoa. Vai tá sempre escovadinho, bonitinho, com essa cara meio ‘Barbie Girl’”, brincou.

A mudança acontece após Luana revelar que iniciará as gravações de uma novela em Portugal, onde mora atualmente.

Confira o resultado da transformação:

Luana Piovani muda visual para novo trabalho Instagram (Reprodução)

