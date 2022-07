Leticia Sales, de Pantanal, será vilã em novela inédita da Globo

A atriz Leticia Sales, que viveu Filó na primeira fase de Pantanal, conquistou o público e a atenção dos diretores da Globo e acabou ganhando um papel de destaque na próxima novela das sete da Globo, que vai substituir “Cara e Coragem”.

Agora, segundo o site Notícias da TV, atriz que dividiu papel com Dira Paes será a vilã de “Vai na Fé”, título do folhetim da Globo. Já, de acordo com o colunista Flávio Ricco, a personagem será uma vilã engraçada, fazendo Letícia mostrar um perfil diferente daquele que vimos quando ela viveu a cozinheira de Pantanal.

Escrita por Rosane Svartman, a novela conta a história de Solange, uma mulher que vende quentinhas com a ajuda de sua amiga Bruna. Sabendo da concorrência, ela acaba criando um funk composto na hora de acordo com as receitas do dia. A ideia é atrair cada vez mais clientes e ganhar muito dinheiro para pagar as contas do mês.

Modelo Leticia Salles, a Filó de 'Pantanal', estreia na Globo (João Cotta/Globo)

A ideia dá certo, mas, como nem tudo é perfeito, a protagonista da novela precisa se entender com o marido, que está desempregado e vive pedindo dinheiro.

Além deste dilema, a personagem principal da futura novela das sete traz a história de um astro da música, o cantor Lui Lorenzo, que acaba contratando Solange para ser backing vocal e dançarina. Mas, um detalhe pode atrapalhar tudo, já que ela é evangélica e não sabe se vai aceitar o trabalho.

Com uma pegada mais jovial, a novela “Vai na Fé”, que tinha o título provisório de “Tente Outra Vez”, é a primeira trama solo de Rosane.

Antes de “Vai na Fé”, a autora Rosane Svartman esteve por trás de outros folhetins da Globo, como “Bom Sucesso” (2019) e “Totalmente Demais” (2015), além das temporadas “Malhação: Intensa como a Vida” (2012) e “Malhação: Sonhos” (2014).

