Lançamento do livro de memórias do príncipe Harry é (possivelmente) adiado

A esperada autobiografia do príncipe Harry parece que esperará mais uns meses para ser lançada. Anunciado no ano passado como uma bomba, o livro de memórias do príncipe Harry deveria ser lançado este ano pela editora britânica. Mas, tudo indica que isso não acontecerá, já que até agora a editora ainda não revelou nenhuma informação relevante sobre a publicação.

De acordo com o Daily Mail, essa omissão de informações pode estar acontecendo porque a editora planeja que o lançamento do livro poderá esperar mais uns meses, podendo inclusive nem acontecer em 2022. A ausência de qualquer palavra por parte da empresa significa que, possivelmente, o lançamento não será em breve.

Quando foi anunciado o acordo entre o duque de Sussex e a editora britânica, em abril do ano passado, os editores disseram que “agendaram provisoriamente” o lançamento do livro para o final de 2022.

Mas, isso é apenas uma especulação da imprensa britânica, já que não houve nenhum anúncio formal de que o livro está atrasado. De acordo com informações do The Times à jornalista Roya Nikkhah, um porta-voz da Penguin Random House, confirmou que ainda não há uma data de publicação e não confirmou se o livro ainda será lançado este ano.

Veja também: Este é o motivo pelo qual a Rainha teme que Meghan e Harry gravem uma nova entrevista

No final de maio, se especulou que o atraso no lançamento estaria relacionado ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, uma celebração de 4 dias que comemorou os 70 anos de reinado da Rainha e que aconteceu em junho deste ano no Reino Unido.

O príncipe Harry tem um relacionamento aparentemente próximo com a sua avó e, apesar da relação mais distante que tem tido com os demais membros da Coroa nos últimos dois anos, acredita-se que ele não deva lançar seu livro neste ano para não ofuscar as atenções do público.

Além disso, uma fonte disse ao Sun: “Se este livro for lançado este ano como planejado originalmente, ele deve estar na lista de marketing e promoção da editora, a menos que eles estejam planejando uma surpresa ou haja um atraso. Sua omissão levantou muitas sobrancelhas na realeza”.