Jove em A Viagem? Saiba como o protagonista de Pantanal pode surgir na novela

Caso o remake da novela “A Viagem” saia do papel, a Globo já teria um nome para colocar no elenco oficial da trama, que foi escrita por Ivani Ribeiro e feita originalmente para a TV Tupi em 1975 e que teve uma nova versão na Globo em 1994.

Segundo o colunista André Romano, Walcyr Carrasco, autor de “Verdades Secretas 2″, “O Cravo e a Rosa”, “Alma Gêmea”, “Êta, Mundo Bom”, “Amor à Vida”, “A Dona do Pedaço” e “O Outro Lado do Paraíso”, recebeu o convite da direção de dramaturgia da Globo para seguir com o projeto, que está sendo planejado para estrear em 2024. Além disso, Jesuíta Barbosa estaria cotado para viver um dos personagens mais icônicos do folhetim.

No remake de "A Viagem", Jesuíta viveria o mesmo personagem de Guilherme Fontes (Reprodução/Globo)

Caso aceite o desafio, o ator que interpreta Jove no remake de “Pantanal” deve dar vida ao emblemático vilão Alexandre Toledo, que foi um dos papéis mais importantes na carreira do ator Guilherme Fontes. A escolha do artista deve-se a boa execução durante a trama desenvolvida por Bruno Luperi, no horário das 21 horas.

Vale lembrar que antes do remake de A Viagem, Walcyr Carrasco deve escrever um novo folhetim para o horário nobre da Globo, que deve entrar no lugar de “Travessia”, escrita por Glória Perez e substituta de “Pantanal”.

Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) perdem o encanto e irritam a audiência de Pantanal (Reprodução/Globo)

Para quem não lembra do enredo, em “A Viagem”, Alexandre mata um homem durante uma tentativa de roubo e, durante a fuga, acaba sendo delatado pelo irmão Raul e pelo cunhado Téo.

Encrencado o vilão da novela, ele acaba envolvendo Otávio Jordão, um criminalista que não aceita defendê-lo nos tribunais, pois a vítima era um amigo pessoal. Mas, o vilão de “A Viagem” morre e acaba mudando a vida de todos os personagens da novela, já que ele segue tentando se vingar contra os que lhe viraram as costas.

