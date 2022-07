Irmão de Kate Middleton é investigado por um suposto pagamento ilegal em sua empresa

James Middleton, irmão de Kate Middleton, está atualmente em investigação empresarial. A empresa do irmão da duquesa de Cambridge, Boomf, registrou perdas comerciais de quase 2 milhões de libras esterlinas no ano passado e um escritório de advocacia foi chamado para investigar uma suposta fraude empresarial: um pagamento feito pela empresa dele para a American Express UK três semanas antes do fechamento da empresa.

Boomf é uma empresa de presentes, que incluíam cartões de aniversário e doces personalizados. Após anunciar as perdas comerciais, a empresa entrou em um processo de venda no ano passado, tendo sido vendida por 300 mil libras esterlinas no ano passado, o equivalente a R$ 1,8 milhão de reais.

Porém, foi revelado que o escritório de advocacia Withers foi contratado para investigar um pagamento de 52 mil libras esterlinas para a American Express UK três semanas antes da conclusão de venda da empresa em 2021.

Segundo informações do Yahoo UK, o pagamento foi feito pela diretora financeira da Boomf, que disse que a quantia foi paga “exclusivamente para proteger sua posição de crédito pessoal, pois era o nome dela que estava no cartão”.

Em uma coluna do jornal Daily Mail, um dos administradores da corporação UHY Hacker Young, uma consultoria contábil do Reino Unido, Peter Kubik, disse que isso [a ação a diretora financeira] não é incomum e que “certos pagamentos são permitidos” para “preservar o valor do negócio”.

Porém, ele disse também que esse pagamento em particular não se enquadra nessa categoria, explicando: “Ela [a diretora financeira] não deveria ter feito isso. O credor não deveria ter recebido esse dinheiro e estamos pedindo de volta”.

“Esta é apenas uma parte normal do processo administrativo que certos pagamentos são examinados. Este é um deles”, disse James Middleton, manifestando pouca preocupação com relação à investigação.