Gkay anuncia que não fará mais cirurgia plástica; relembre como ela era antes

A influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, afirmou que não quer mais fazer cirurgias plásticas. Aos 29 anos de idade, ela já passou por diversos procedimentos estéticos nos últimos anos.

“Estou magra e muito feliz. Tanto é que fico todos os dias com meu shortinho me mostrando nas redes sociais. Por enquanto, estou bem satisfeita com meu corpo e não penso em fazer mais nada de intervenção. Já mexi demais. Agora, vamos deixar rolar para ver no que dá e o que vou manter. O importante é a gente se sentir bem”, disse a influenciadora, em entrevista a revista Quem.

Gkay antes dos procedimentos estéticos (Foto: Reprodução/Instagram Stories/@gessicakayane)

Desde que começou a fazer interferências estéticas, Gkay já fez lipoaspiração HD, rinopastia, preenchimento labial, botox no rosto, bichectomia, próteses de silicone e lentes de contato nos dentes.

A rinoplastia foi uma das primeiras cirurgias a que se submeteu. “Se não ficasse bonita depois disso tudo, tinha que dar restart na vida e nascer de novo”, disse ela, brincando o resultado sobre o procedimento.

“pq ela foi mexer?” PQ EU QUISSSSSS que povo chato eu ein me deixa gente se eu quiser viro um et o que importa é que eu gosto eu einnnnn — GKAY (@gessicakayane) June 19, 2022

Ao contrário de várias famosas que ainda têm receio em admitir que realiza procedimentos estéticos, Gkay não esconde de seus seguidores suas intervenções e tem orgulho delas.

“Não faz sentido nenhum isso para mim. Sou de verdade e o povo gosta de saber dessas coisas. Tenho uma relação muito honesta com meu público que não sei explicar. Fico sempre no meio do povo. Eu amo demais meus fãs, sentir o calor das pessoas. Todo encontro meu com eles é uma coisa maravilhosa”, explica.

Mesmo assim, ela garante que está solteira. “Não tenho contatinho nenhum. Meu contatinho é a comida, que já comi três potes de biscoitos (risos). Não tenho nada, nem ninguém no radar. Estou só trabalhando e focada na próxima edição da Farofa. Não consigo nem tempo para parar e pensar nisso”, defende.

Leia também: Café da manhã de milhões: Xuxa vai ao programa de Ana Maria Braga e ‘quebra’ a internet