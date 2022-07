Famosos se posicionam sobre morte de petista por bolsonarista: ‘Retrocedemos à barbárie’

Famosos usaram as redes sociais para repudiar a morte do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos. Ele foi baleado na própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçu, no Paraná, pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro.

O apresentador Luciano Huck classificou o caso como uma “tragédia” em seu perfil no Twitter. “Diante desta tragédia, só consigo pensar nas crianças que perderam os pais de um jeito tão brutal. Democracia exige tolerância, civilidade e respeito no dissenso. Quando antagonismos políticos matam, morre junto o ideal democrático. Até para discordar, precisamos saber ouvir. Sem isso, retrocedemos à barbárie. Temos a obrigação de entregar um Brasil melhor do que recebemos. E isso só será possível com diálogo, união e consenso”, escreveu.

O ator José de Abreu também se posicionou, lembrando de um episódio de campanha ocorrido em 2018, quando Bolsonaro defendeu que “a petralhada” fosse “fuzilada”. “O ‘vamos fuzilar a petralhada’ começou em Foz”, escreveu.

A cantora Zélia Duncan, por sua vez, escreveu em sua página na rede social: “O assassino apareceu na festa com a esposa e a filha... ameaçou, as deixou em algum lugar e voltou para completar o crime. Um ‘homem de família’, enfurecido e vazio de qualquer forma de pensar”.

A atriz Ingrid Guimarães também não deixou o episódio passar em branco. “E o que eu digo o anti bolsonarismo é uma questão mais humanitária que política. A violência é incentivada nesse governo desde sempre. Nas falas dele, dos filhos , dos secretários, no exibir das armas como trófeu, Na maneira como tratam as mulheres, as diferenças . Na maneira como se colocam por aqui. Não dá gente. Simplesmente não dá”, disse.

Patrícia Poeta e a ‘polarização’

Uma declaração de Patrícia Poeta no programa “Encontro”, da TV Globo, nesta manhã gerou repercussão negativa nas redes sociais. Ao comentar a morte de Marcelo Aloizio de Arruda, a apresentadora culpou a “polarização”.

Tudo começou quando Patrícia fez uma entrevista com a viúva de Arruda.

“A ficha tá começando a cair, que susto, que tragédia (...) a gente vê essa polarização que assusta, as pessoas terminam relacionamento, amizades, relacionamentos de família inclusive. E agora a vida em jogo por causa de uma opinião política”, disse ela. “Democracia é saber ouvir o outro”, declarou.

Seu parceiro de palco, Manoel Soares, então, entrou na conversa e destacou que a ação do policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, que atirou na vítima, foi criminosa: “Não foi um incidente, foi um crime e precisa ser investigado.”

Entenda o caso

Marcelo Aloizio de Arruda foi baleado na própria festa de aniversário no último sábado (9). A comemoração tinha temática petista com bandeiras, cores e fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência.

Segundo o boletim de ocorrência, Jorge José da Rocha Guaranho entrou no local e gritou “aqui é Bolsonaro”, atirando contra a vítima, que também reagiu e efetuou um disparo. Assim, o atirador também foi atingido.

O tesoureiro do PT foi levado ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. Já Guaranho chegou a ter a morte confirmada, mas depois a Polícia Civil destacou que ele está internado.

