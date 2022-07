Diretor de ‘Travessia’ revela como estão as gravações da novela de Glória Perez

Nas últimas semanas, parte do elenco de “Travessia”, novela substituta do remake de “Pantanal”, foi visto pelas ruas e castelos de Portugal, onde gravaram diversas cenas para a história de Glória Perez. Mas, agora, eles já estão voltando para o Brasil onde seguem a rotina, já que a equipe finalizou os trabalhos na última sexta-feira (08).

Os atores Vanessa Giácomo, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi e Rômulo Estrela ficaram uma semana na região do Azeitão, que fica próximo à cidade de Setúbal, e também em Lisboa para rodar as primeiras cenas da trama, que deve estrear em outubro.

O elenco e a equipe técnica também foram vistos pelos bairros do Chiado e Arroios, em Lisboa, as cidades de Setúbal e Óbidos, que também serviram de locação para cenas da novela das nove. Quem visitou as regiões acabou se deparando com muitos fios, câmeras e, é claro, conseguiu tirar uma foto com os famosos, quando não estavam em cena.

Enquanto isso, Jade Picon, Chay Suede, Humberto Martins e Aílton Graça, entre outros famosos, ficaram no Rio de Janeiro, onde se passa a maior parte da história, que tem direção artística de Mauro Mendonça Filho.

“Estamos felizes! Conseguimos realizar tudo o que tínhamos planejado, foi uma ótima semana de trabalho. A atmosfera entre elenco e equipe é muito boa”, revelou o profissional, que viajou junto à autora Glória Perez.

LEIA TAMBÉM: Jove em A Viagem? Saiba como o protagonista de Pantanal pode surgir na novela

Mauro ainda deu spoilers daquilo que será visto nos primeiros capítulos de “Travessia”. Segundo ele, quem acompanhar a novela da Globo vai conseguir conhecer um pouco dos pontos turísticos do destino que, segundo o diretor, é um dos mais interessantes da Europa.

“Portugal é, certamente, um dos lugares mais interessantes da Europa. Filmamos nos espaços mais cheios e icônicos de Lisboa, como a Praça do Comércio, a Praça Luís de Camões, o Garrett, o Elevador de Santa Justa. Também fomos a Óbidos, um lugar lindíssimo, medieval, e estivemos na Quinta da Bacalhoa, uma vinícola num casario bastante antigo de Setúbal”, disse Mauro ao site da Globo.

Rodrigo Lombardi está entre os famosos que mais chamaram a atenção dos brasileiros e dos portugueses. Na novela de Glória Perez, ele interpreta Moretti, um empresário do ramo da construção civil que vive na capital portuguesa e tem como braço direito o hacker Oto, interpretado por Romulo Estrela.

LEIA TAMBÉM: Xuxa diz não para TV aberta e revela que fará um projeto com uma grande amiga