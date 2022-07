Café da manhã de milhões: Xuxa vai ao programa de Ana Maria Braga e ‘quebra’ a internet

O “Mais Você”, da TV Globo, contou nesta segunda-feira (11) com uma convidada mais que especial: Xuxa Meneghel. O encontro entre a eterna rainha dos baixinhos e Ana Maria Braga repercutiu nas redes sociais.

A conversa das loiras, que são amigas, girou em torno de diversos assuntos, como a carreira de sucesso de Xuxa na televisão, sua relação com a filha, Sasha, novos projetos - inclusive literários - e veganismo. A cachorrinha da famosa, Doralice, também esteve nos estúdios.

O nome do matinal e de Xuxa ficaram entre os termos mais comentados no Twitter nesta manhã. Confira algumas das menções na rede:

É tão gostoso de ver ela na televisão, como amo gentee . Que manhã linda, obrigado @ANAMARIABRAGA por trazer nossa Rainha @xuxameneghel . #MaisVoce #XuxaNoMaisVoce — Portilla 🏳️‍🌈 (@MayconLuiz11) July 11, 2022

Eu não sabia que precisava ver @ANAMARIABRAGA E @xuxameneghel juntas até ver.

Amizade de milhões, dá pra sentir o afeto. Tudo que estamos precisando. Mais afeto. — Shirley uai é uai, uai! (@Shirleyykris) July 11, 2022

Aqui temos as maiorais da televisão brasileira. Xuxa combina demais com a Globo. #MaisVocê pic.twitter.com/jR5vm0TWK6 — Agsonn Almeida (@Agsonn1) July 11, 2022

Meu Deus, Xuxa e Ana Maria juntas!!! Essa semana tem tudo pra ser abençoada! Kkkkkkkkk ❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/3sZpckBBVY — Michel (@MichelPedrosoo) July 11, 2022

ENCONTRO HISTÓRICO!

Ana Maria Braga e Xuxa se reencontrarão no café da manhã do #MaisVocê. Os encontros sempre foram recheados de entretenimentos 🗣♥️🔥 pic.twitter.com/tSrikarB6y — katarina Garces (@kat_prin) July 11, 2022

#maisvoce



Rede Globo, tira o Encontro e deixa a Namaria e depois a Xuxa.... pic.twitter.com/PIYZLRtceG — Carla Sampaio (@Carla_Sampaio13) July 11, 2022

Xuxa quer ser vovó

Xuxa usou boa parte da entrevista para falar sobre Sasha, a quem rasgou elogios. Segundo ela, a relação das duas é “fora do comum”.

LEIA TAMBÉM: Luana Piovani revela assédio na Globo e cita nomes: ‘Tiozinho ousado’

“Ela é muito parecida com o pai, eu queria que ela fosse como é. Amo minha filha do jeito que ela é. Fico sorrindo à toa. A gente se completa, se soma. A gente combina em tudo. Eu tenho uma relação com a Sasha fora do comum. Mimei para caramba, diziam que eu ia estragar ela, mas ela é um doce. Se é que ela tem defeito, não vejo. Amo ela por completo”, disse.

Xuxa também citou com carinho o genro, o cantor gospel João Figueiredo, e disse que pediu a Deus um amor para a filha. Agora, é ela quem tem pedido ao jovem casal um neto.

“Eu estou pedindo. Não quero forçar a barra. Mas eu quero ser avó, estou pronta para isso. Eles falam que querem trabalhar, viajar, então, acho que pode acontecer daqui uns dois anos, mas podia ser antes”, brincou Xuxa.

VOCÊ TAMBÉM PODE QUERER SABER: