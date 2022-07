Anitta compartilha cliques ousados em passeio de barco: ‘Só a polêmica para fora’

A cantora Anitta compartilhou fotos ousadas de biquíni nas redes sociais durante um passeio de barco na Itália.

Após cumprir compromissos de trabalho no país, a cantora aproveitou o fim de semana para descansar e acabou “flagrada”. Nos stories do domingo (10), ela compartilhou um clique em que aparece enrolada em cobertas só da cintura para cima e com o bumbum à mostra. “Só a polêmica para fora”, brincou a famosa.

Aniita posta foto de bumbum durante passeio de barco (Reprodução/Instagram @anitta)

A tal “polêmica” se refere ao episódio envolvendo o sertanejo Zé Neto, que disse durante um show que ele e Cristiano não “dependiam de Lei Rouanet”. Na ocasião, ele citou a tatuagem íntima da cantora. “A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta”, disse.

Na manhã de sábado (9), Anitta montou um carrossel em seu feed do Instagram com fotos de biquíni. Nas imagens, mostrou o corpão e arrancou elogios.

“Gatíssima”, “Gostosa” e “Maravilhosa” foram apenas alguns dos comentários deixados na página da cantora.

Anitta e endometriose

Anitta revelou na semana passada que foi diagnosticada com endometriose. Em postagens no Twitter, ela explicou que vinha sofrendo há um tempo e acreditava que tinha cistite recorrente. Exames descartaram, porém, a presença de bactéria na uretra e, após uma investigação mais detalhada, foi constatado o real problema de saúde.

“Ela (médica) fez meu milionésimo exame e pela milionésima vez... NÃO TEM BACTÉRIA. Nunca teve em nenhum dos exames. A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava lá. ENDOMETRIOSE. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose”, começou.

“Pesquisem, galera. A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia”, destacou a cantora.

“Procurem mais de um médico, mais de uma opinião. Se um não resolver... vai pra outro até resolver. Não é normal a gente viver com essa dor assim pra sempre. Tô eu aqui no avião e nem consigo dormir porque fui comemorar com o boy as vitórias que a vida tá me dando esses dias e agora é só o choro.”

Anitta revelou ainda que vai passar por uma cirurgia para resolver o problema. “Endometriose. Pesquisem artigos sérios no Google (ainda é um assunto ‘meio’ novo então não tem tannnnnnta informação) mas um médico especialista nisso vai conseguir te ajudar. Enquanto isso tô aqui contando os dias pra minha cirurgia. Dizem que é bem simples”, finalizou.

