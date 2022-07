A verdade por trás da tatuagem na testa de Lucas Souza, marido de Jojo Todynho

Lucas Souza, oficial do exército e marido de Jojo Todynho, resolveu fazer uma nova tatuagem em homenagem a sua amada, que estava viajando pela França, onde acompanhou a semana de Alta Costura de Paris.

Em sua rede social, Lucas posou um vídeo onde estaria prestes a tatuar “Jojo” em sua testa. Na postagem, o ex-anônimo apareceu deitado em uma maca e com o estêncil, usado para fazer a tatuagem, contendo o nome da cantora.

Mas, tudo era uma brincadeira do militar, que disse em seu stories que não tatuou a testa: “Não tatuei o nome da Jojo na testa. Vontade é o que não falta! Mas, como ela não quis, eu não tatuei”, brincou.

Lucas Souza vira influenciador digital (Reprodução/Instagram)

Mesmo em Paris, Jojo Todynho entrou na brincadeira e disse: “Aí, ó, inventando moda! Para de loucura, homem! Te amo!”, escreveu em um story.

Vale destacar que o casal sempre desmente os boatos sobre o fim do casamento e, mesmo durante a viagem, internacional, Jojo precisou usar sua conta no Instagram para falar com os fãs.

Nos stories, a famosa apareceu irritada com alguns boatos envolvendo o seu casamento e uma suposta separação do militar Lucas Souza: “Ao invés de desejar a felicidade dos outros, as pessoas estão o tempo todo querendo criar uma coisa que não existe. Ficam negativando a vida dos outros. Eu fico estressada com essas coisas”, começou a cantora.

Jojo Todynho desmente boatos sobre o fim do casamento com Lucas Souzaa (Reprodução/@jojotodynho)

Viajando sozinha, Jojo também desabafou sobre o fato de questionarem qual o motivo para o marido não ter ido para Paris: “Tanta coisa para se falar. Aí vem sensitiva, analista de não sei o que e gente perguntando ‘cadê o Lucas?’ Lucas tem a vida e o trabalho dele. Quando for lazer, a gente fica junto... Não se mistura as coisas não... Ele tem a vida dele e eu a minha, porém, somos casados”.

Para finalizar o desabafo, Jojo Todynho rebateu os haters dizendo que mulher preta não tem um dia de paz: “A mulher preta não pode comemorar o seu sucesso em paz porque as pessoas querem arrumar história e polêmica o tempo todo. Vão perturbar na p**a que p***u”, se esbravejou a nova contratada do “Mais Você” (Globo).

