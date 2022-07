Travessia: Elenco grava em palácio da família real portuguesa; conheça

As gravações de “Travessia”, novela que vai substituir o remake de “Pantanal”, começaram em grande estilo, já que o elenco viajou para Portugal para filmar em um castelo que foi propriedade da casa real portuguesa.

Chamado de Quinta da Bacalhôa, o local nada mais é do que um palácio situado em uma pequena aldeia, na região de Setúbal. Por lá, Vanessa Giácomo, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi e Rômulo Estrela filmaram cenas que devem ir ao ar logo no início da produção da Globo.

Um dos patrimônios históricos de Portugal, o palácio repleto de jardins e memórias dos seus primeiros proprietários, como João, filho do rei Dom João I. Atualmente, a Quinta da Bacalhôa é uma propriedade vinícola aberta aos turistas e tem capacidade para produção de 20 milhões de litros de vinho.

Mas, ao longo do tempo, o cenário inicial de “Travessia” passou por algumas reformas e ganhou os famosos azulejos portugueses, que datam do século 15 e 16. Já em 1936, o Palácio da Bacalhôa foi restaurado e se tornou um dos maiores produtores de vinho da região portuguesa. Já em 1996, ele foi classificado como Monumento Nacional.

Agora, com tanta história no ar, o elenco de “Travessia” aproveitou para mostrar os bastidores das gravações nas redes sociais. Mauro Mendonça Filho, diretor da novela de Glória Perez, mostrou em seu perfil no Instagram uma cena com a atriz Vanessa Giácomo.

Jade Picon apareceu em foto com o elenco da novela 'Travessia' (Reprodução/Instagram/Hugo Gloss)

Quem também aproveitou o momento turista foram os atores Alexandre Nero e Giovanna Antonelli, que voltam a interpretar Stênio e Helô, seus personagens na novela “Salve Jorge”, exibida originalmente em 2012. Nas redes sociais, Glória Perez escreveu que “a delegada Helô de encontro com o crime cibernético” ao postar uma foto ao lado de Giovanna Antonelli, em Portugal.

Se nada mudar, “Travessia” deve contar com 150 capítulos e estrear em outubro de 2022. Além de Portugal, a novela da Globo terá cenas gravadas no Maranhão.

