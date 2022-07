Temperatura Máxima: A verdadeira história do filme ‘Milagres do Paraíso’

A TV Globo exibe na “Temperatura Máxima” deste domingo (10) o filme “Milagres do Paraíso″, lançado em 2016. O longa é estrelado por Jennifer Garner (”De Repente 30″), Kylie Rogers (”Beleza Oculta”) e Martin Henderson (”O Chamado”).

O filme conta a história da família Beam. Cristãos, eles vão a igreja com frequência e levam uma vida comum, em uma casa confortável e vários cachorros. Contudo, um dia a filha do meio é diagnosticada com um grave problema digestivo, fazendo com que a mãe busque uma forma de salvá-la a qualquer custo, ao mesmo tempo em que vai se afastando de suas crenças.

A história relatada no longa de Patricia Riggen (”Os 33″) é verdadeira: os Beam são uma família estadunidense, formada pela mãe Christy Beam, o pai Kevin e as filhas Abbie, Annabel e Adelynn, interpretados no cinema pelos atores Jennifer Garner, Martin Henderson, Brighton Sharbino, Kylie Rogers e Courtney Fansler, respectivamente.

Ainda na infância, Annabel foi diagnosticada com pseudo-obstrução intestinal (POI), uma síndrome rara e sem cura, que impede que o corpo processe os alimentos de forma eficiente, causando muitas dores.

“Ela estava tomando 10 medicamentos por dia ... ela só morava no sofá na posição fetal com uma almofada de aquecimento no estômago. Essa era a vida dela”, relembrou a mãe Christy, em uma entrevista ao portal Today.

“O desespero que os pais sabem quando seu filho está cronicamente doente é devastador”, lamentou o pai Kevin.

Contudo, aos 11 anos de idade ela caiu de cabeça na cavidade de uma árvore que havia no quintal da família. Sua dor desapareceu, mas os médicos não conseguiram encontrar a relação.

Para a família, a resposta vai além da ciência. Annabel disse que durante o tempo em que ficou presa na árvore, antes que os bombeiros pudessem resgatá-la, ela visitou o céu. Lá, pediu para não retornar.

“E ele disse: ‘Não, Annabel, eu tenho planos para você na Terra que você não pode completar no céu’”, declarou a menina na entrevista ao Today.

