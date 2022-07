Entenda por que Wanda matou os Illuminati tão rápido

Sim, apesar de parecer sem sentido, a morte dos Iluminati na Terra-838 tem suas razões para ter acontecido. ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ apresenta uma versão dos Illuminati da Marvel para o MCU no que parecia ser um grande negócio para a franquia, fortemente provocada em trailers e altamente esperada pelos espectadores. Agora os fãs perguntam o porquê desse final tão inesperado e rápido.

A Feiticeira Escarlate extermina toda a equipe super-poderosa em questão de minutos. A primeira razão para isso é justamente demonstrar o grande poder da vilã, após contato com o Darkhold.

Embora o multiverso tenha sido tema da Fase 4 do MCU, ‘Doutor Estranho 2′ finalmente mostra reais saltos de universo em universo. Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e America Chavez (Xochitl Gomez) viajam para a Terra-838, fugindo de Wanda/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen).

A Terra-383 é um universo alternativo onde eles buscam ajuda dos Illuminati, um conselho de super-heróis que supervisiona esse universo.

A equipe é composta por Reed Richards/Senhor Fantástico (John Krasinski), Maria Rambeau/Capitã Marvel (Lashana Lynch), Peggy Carter/Capitã Carter (Hayley Atwell), Raio Negro (Anson Mount), Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) e Professor Charles Xavier (Patrick Stewart).

Apesar de serem muito poderosos juntos, a variante de Wanda mata quase todos eles facilmente. Apenas um membro escapa. Óbvio que esperávamos ansiosos para ver todo o potencial de Wanda no MCU, e com essa cena não nos restou nenhuma dúvida.

Desde ‘Vingadores: Ultimato’, muitos dos heróis da Terra-616 se aposentaram, viajaram para fora do mundo ou infelizmente faleceram, fato que acabou deixando Wanda sem vítimas.

Os Illuminati variantes da Terra-838 aparecem como um dispositivo para demonstrar o verdadeiro poder da Feiticeira Escarlate após os eventos trágicos de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e na série ‘WandaVision’, sem ter muito pouco impacto nas histórias dos personagens originais da Terra-616.

Possivelmente, ainda teremos a oportunidade para a equipe de super heróis ainda ser formada no universo 616, o que ainda é extremamente emocionante para as perspectivas dos X-Men e do Quarteto Fantástico no MCU.