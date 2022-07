Pantanal: Veja a pergunta indiscreta que Zé Leôncio fará ao conhecer a neta

Depois de uma cerimônia de casamento conturbada, Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) se preparam para a chegada de sua primeira filha, que renderá ainda mais emoções ao casal protagonista do remake de “Pantanal”.

Nos episódios finais da novela da Globo, o nascimento da primeira neta de José Leôncio (Marcos Palmeira) também vai emocionar o avô, que não deixará seu lado cômico ao ver a criança.

Na cena, o milionário entrará no quarto do casal para pegar o bebê no colo e dirá que ela “já morde”, respondendo uma afirmação de Juma, que assume que a herdeira “é filha de onça”. A brincadeira entre os personagens de “Pantanal” continua e a esposa de Jove diz para o sogro que a filha ainda não morde, mas “se precisar ela aprende”.

Jove e Juma vão subir ao altar no remake de "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Ainda com a neta nos braços, Zé afirma que se fosse um menino ele já levaria a criança recém-nascida para o pasto e deixará Jove preocupado.

Vale destacar que a neta de José Leôncio será a reencarnação de Maria Marruá (Juliana Paes), que morreu nos primeiros capítulos de “Pantanal”. Como sabemos, a criança será chamada de Maria Marruá Leôncio e a revelação disso será por meio do Velho do Rio (Osmar Prado).

LEIA TAMBÉM: Globo mexe na programação e revive programa do século passado; veja qual

Ainda grávida, Juma terá uma conversa reveladora com o protetor da natureza sobre a morte de uma onça e vai questionar o avô de Jove se era sua mãe. Neste momento, o sábio deixará a jovem tranquila ao afirmar que a onça não é Maria Marruá, deixando a jovem curiosa.

Pantanal: após tragédia, Velho do Rio fará apelo à Juma por bisneto (Foto: Divulgação/Globo)

Em seguida, o Velho do Rio conta para a protagonista do folhetim que sua mãe morreu, mas que vai reencarnar. Sem muitas palavras, o personagem de Osmar Prado pede para que Juma cuide muito bem da oncinha que está em seu ventre.

Sabendo desta notícia, Juma decide conversar com Jove e afirma que Maria Marruá, sua mãe, está voltando. Na cena, ele ficará visivelmente preocupado e questionará a amada, que revela estar esperando uma menina, mostrando que o remake é cheio de misticismo.

LEIA TAMBÉM: Marcos Palmeira deixa Pantanal? Veja o futuro do personagem no remake